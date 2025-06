De Portugese toptrainer Abel Ferreira kon zijn tranen niet bedwingen toen hij over zijn familie sprak. In een interview met TV Globo vertelde de coach van het Braziliaanse Palmeiras, dat actief is op het WK voor clubs, openhartig over zijn al bijna vijf jaar durende periode bij Palmeiras en de offers die hij heeft moeten brengen.

"Familie is alles voor mij. En op een bepaald moment in mijn leven als trainer, was ik erg egoïstisch. Want ik dacht alleen aan mezelf en niet aan hen. Ik wilde trainer worden, ik wilde titels winnen, omdat ik als speler nooit een grote titel had gewonnen. Ik dacht dat als ik een titel zou winnen, ik mijn hele leven gelukkig zou zijn. Dus zette ik het begeleiden van mijn dochters en mijn familie een beetje opzij. Ik liet ze achter in Portugal en ging naar Griekenland", begon hij zijn biecht op camera.

'Volledig geobsedeerd'

"Ik was volledig geobsedeerd door het trainen, door het trainerschap. Al mijn tijd eraan wijden, want er is een prijs die je moet betalen om de top te bereiken. Alleen wist ik toen nog niet wat die prijs was." In 2019 verliet Ferreira SC Braga om PAOK te gaan coachen, maar zijn vrouw en dochters gingen niet met hem mee. Hetzelfde gebeurde in de beginperiode bij Palmeiras, in 2020.

"Toen ik Griekenland verliet en naar Brazilië kwam, zelfs tegen hun zin, op zoek naar die titel, wonnen we de Copa do Brasil en de Libertadores. En jullie herinneren je vast nog goed wat ik toen zei: 'Ik ben een betere trainer, maar een slechtere vader, slechtere echtgenoot, slechtere zoon'. En op de momenten dat je alleen bent, begin je je af te vragen wat de zin van je leven is," zei hij.

'Het heeft me zoveel gekost'

"Na een gesprek met Leila Pereira (de voorzitter van Palmeiras, red.), zij was een heel belangrijk onderdeel van dit proces, is mijn familie nu bij me. Ik zou Palmeiras nu niet meer voor een andere club verruilen zonder dat mijn familie bij me is. Het heeft me zoveel gekost om mijn familie hier te krijgen," gaf hij toe.

'Wat is het beste voor ons?'

Het contract van Ferreira met Palmeiras loopt af in december en Leila Pereira heeft al aangegeven dat ze het wil verlengen tot 2027. "Ik heb lang genoeg aan mezelf gedacht en nu is het tijd om niet aan mij te denken, maar aan ons. Wat is het beste voor ons? En dan lossen we het samen op. De grootste titel die ik hier heb gewonnen, is dat ik mijn familie drie jaar bij me heb gehad om de nederlagen en de overwinningen mee te maken, want als je verliest, zijn zij er altijd thuis voor je," aldus Ferreira.

Braziliaans voetbal als Formule 1 in de regen

Palmeiras leidt Groep A van het WK voor clubs, waar ook FC Porto in zit. De resultaten van de Zuid-Amerikaanse clubs tegen de Europese clubs hebben voor enige verrassing gezorgd, maar niet voor Ferreira. "Ik heb aan de andere kant gestaan en ik zal eerlijk zijn. Als Europeaan keek ik niet graag naar wedstrijden in Brazilië. Braziliaans voetbal is als een Formule 1-race in de regen. Je hebt auto's die 350 kilometer per uur kunnen halen, maar niet harder dan 200 mogen. Brazilië heeft een kalender met om de twee dagen een wedstrijd. Je ziet twee vermoeide teams en het tempo is lager."