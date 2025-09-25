Carlo Ancelotti is één van de beste trainers aller tijden. De 66-jarige Italiaan won liefst vijf keer de Champions League, werd kampioen in Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk én Italië. Toch is niet alles goud dat blinkt, blijkt wel in zijn biografie die op 1 oktober uitkomt. Hij schrijft namelijk ook openhartig over twee pijnlijke ontslagen in zijn jarenlange carrière als toptrainer.

Ancelotti vertelt over twee van de zwaarste momenten in zijn trainersloopbaan, die hij meemaakte bij Bayern München (2016 - september 2017) en Chelsea (2009 - 2011). Bayern ontsloeg hem in september 2017, slechts 15 maanden na zijn aanstelling, na een 0-3 nederlaag in Parijs tegen PSG in de groepsfase van de Champions League. "We overtroffen de concurrentie in de Bundesliga in het eerste seizoen, met vijftien punten voorsprong. Veel beter dan Pep Guardiola. Bayern beschouwde dit niet als een succes. Het was iets wat ze verwachtten."

'Moeilijk te begrijpen'

Bayern is volgens Ancelotti een club die anders wordt geleid dan welke andere topclub dan ook, met aandeelhouders in het bestuur en veel oud-spelers in de top. "Ik was dus tegelijkertijd verantwoordelijk tegenover meerdere belangrijke personen. Ik vond het moeilijk te begrijpen wie de meeste macht had, en na een paar weken nam ik zelfs Philipp Lahm (ex-speler, red.) apart en vroeg hem om zijn mening."

'Meest medogenloze ontslag'

Vooruitspoelend naar het moment van zijn ontslag, tegen PSG, toen zijn tactiek hem de kop kostte. "Het was een fout. Ze maakten ons af. Ze scoorden het eerste doelpunt in de tweede minuut. De uiteindelijke score van 3-0 was de zwaarste nederlaag van Bayern in de Champions League in 21 jaar. De dag na de wedstrijd kwam de Raad van Bestuur van de club bijeen en de conclusie was dat ik het probleem was. Het was het meest meedogenloze ontslag uit mijn hele carrière. Na mijn vertrek bereikten ze de halve finales van de Champions League."

'Dat kostte me mijn baan'

Eerder, bij Chelsea, had Ancelotti te maken gehad met de Russische baas Roman Abramovic. "Hij was als een schaduw boven mij", herinnert de Italiaanse coach, nu aan het roer van het Braziliaanse nationale team, zich. "Abramovic maakte duidelijk dat hij wilde dat ik de Champions League met Chelsea zou winnen. Succes of falen in Europa was de manier waarop Abramovic mij beoordeelde en de Champions League kostte me mijn baan."

'Abramovic waarschuwde het team'

Manchester United schakelde Chelsea uit in de achtste finales. "De avond voor de heenwedstrijd waarschuwde Abramovic het team dat als ze niet zouden winnen, er veranderingen zouden komen. Daarna vertelde hij me dat als we zouden verliezen, ik de volgende dag niet meer hoefde terug te komen. Even vergat ik dat je uiteindelijk de eigenaar niet kunt verslaan."