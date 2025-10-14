Cristhian Mosquera (21), de verdediger die deze zomer door Arsenal van Valencia werd overgenomen, kan voor een ware internationale verrassing zorgen. Hoewel hij voor alle Spaanse jeugdelftallen heeft gespeeld, overweegt de 21-jarige speler nu zijn sportieve nationaliteit te wijzigen om Colombia te vertegenwoordigen op het WK van 2026.

Mosquera, geboren in Alicante maar met Colombiaanse ouders, bezit een Colombiaans paspoort. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond flirt intensief met hem. Volgens de genoemde bron bij goal.com hebben Colombiaanse officials hem een zekere plek in de selectie voor het WK in Canada, Verenigde Staten en Mexico gegarandeerd, mocht hij instemmen met een wijziging van zijn internationale speelgerechtigdheid.

Aanvoerder Jong Spanje

In het verleden heeft Colombia al geprobeerd hem te overtuigen voor hun nationale team te spelen. Destijds was de verdediger er echter van overtuigd dat hij een oproep voor het Spaanse nationale elftal zou krijgen, nadat hij aanvoerder was geweest van Jong Spanje, bij wie hij dinsdag nog speelde.

Veel concurrentie

Mosquera werd afgelopen zomer door Arsenal overgenomen voor 17 miljoen euro. Dit seizoen speelde hij al 8 officiële wedstrijden (5 in de Premier League, 2 in de Champions League en één in de EFL Cup). Ondanks zijn solide optredens in Londen staat de centrale verdediger slechts op de wachtlijst voor een plek in de Spaanse selectie. Hij wordt voorbijgestreefd door spelers als Dean Huijsen, Robin Le Normand en Pau Cubarsi.

De jonge Spanjaard legde onlangs uit wat hem overtuigde om Spanje te verlaten voor de Premier League: "Ik voel me uitstekend bij de club en in de stad. Vanaf het eerste moment dat Arteta met me sprak, twijfelde ik er geen seconde aan dat ik naar Arsenal wilde komen. Het is een ongelooflijke groep, en de aanwezigheid van veel Spaanssprekenden heeft me enorm geholpen om me aan te passen."

Mason Greenwood

De situatie van Mosquera is niet uniek. De afgelopen maanden is ook Mason Greenwood (24, ex-Manchester United) begonnen met de procedure om zijn speelgerechtigdheid te wijzigen, om zo voor Jamaica te kunnen spelen, nadat hij slechts één keer voor Engeland uitkwam.

FIFA-regels

Volgens de FIFA-reglementen mag een speler slechts één keer van nationaal team wisselen, mits hij voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden en niet meer dan drie officiële wedstrijden voor het eerste elftal van een ander land heeft gespeeld voordat hij 21 jaar werd.