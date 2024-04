'Ik dacht dat ik vermoord zou worden': Ex van voetballer Dele Alli deelt details over brute inbraak

De voormalig vriendin van profvoetballer Dele Alli heeft angstaanjagende details gedeeld over de roofoverval die werd gepleegd in het huis van Alli. Ruby Mae beschrijft hoe twee mannen de slaapkamer van het paar binnenstormden terwijl zij gewoon op bed lag. Ze vreesde tijdens de overval voor haar leven.

Het incident vond plaats in mei 2020. Alli en zijn toenmalige vriendin Mae waren een avond thuis toen gemaskerde mannen de beveiliging van het huis wisten te omzeilen en de woning binnendrongen. Volgens Mae, in Engeland ook bekend als model, keek ze op dat moment Netflix in bed, terwijl Alli in huis een potje pool speelde met vrienden. Vanaf dat moment gaat het mis.

In gesprek met The Sun doet Mae haar verhaal. Volgens haar vielen de overvallers Alli in hun woning in Londen aan, waardoor hij drie dure horloges moest afstaan. "Ze mishandelden Dele en drongen hem naar de kledingkast, die was gescheiden van de slaapkamer." Toen een vriend van de voetballer in paniek naar boven liep en Mae ineens een silhouet achter hem zag verschijnen, wist ze dat het foute boel was."De man had niet dezelfde lengte of lichaamsbouw als Dele."

'Het was net een film'

De overvaller dwong Mae om haar armbanden en ringen af te doen. Het maakte de vriendin van Alli doodsbang. "Het was angstaanjagend. Ik dacht dat ik vermoord zou worden. Het was net een film. Ik was bang dat er van alles zou gebeuren."

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support. — Dele (@dele_official) May 13, 2020

Mae raakte in paniek en probeerde ook nog haar hond te beschermen tegen de inbreker. "Ik kon de sierraden niet afdoen omdat ik in paniek raakte en de hond achter me hield."

Uiteindelijk maakte dat juist de overvallers onrustig, omdat ze zo lang in het huis waren. De daders besloten om snel op de vlucht te slaan. "Ze sprongen over het hek en renden weg met alles wat ze konen vinden. Ik heb geen idee hoe ze langs de beveiliging zijn gekomen."

Daders nooit gepakt

De overval liet diepe wonden na bij Mae en Alli. "Alleen thuis zijn is enger dan het ooit was", vertelt ze. "Het was verschrikkelijk. Af en toe denk ik er nog aan. Ik kan niet geloven dat het is gebeurd. Het was erg traumatisch." De daders zijn nooit gepakt. "Het is raar om te weten dat de mensen nog steeds vrij rondlopen."

Alli en Mae uit elkaar

Nog geen jaar na de brute overval, ging het stel uit elkaar. Dat had overigens niets te maken met de overval. Volgens Mae was de vonk simpelweg verdwenen. Alli heeft inmiddels een Nederlandse vriendin: het model Cindy Kimberly.

Afgelopen juli deed Alli een boekje open over zijn turbulente jeugd. Hij vertelde seksueel te zijn misbruikt toen hij jong was en al op zijn achtste drugs dealde op staart. De inmiddels 28-jarige kampte ook met aan een slaapmiddelenverslaving. Momenteel speelt hij bij Everton, waar zijn contract afloopt. Zijn laatste duel speelde hij in februari 2023

Toch droomt Alli nog van deelname aan het WK van 2026, zo vertelde hij eerder deze week bij Sky Sports. "Ik wil naar het Wk. Ik heb een jaar niet gespeeld, maar ik weet dat het kan. Elke dag om elf uur 's avonds laat ik een wekker afgaan om me aan dat grote doel te herinneren."