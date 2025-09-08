Frenkie Veerman, de oudste zoon van Joey Veerman, is maandag twee jaar geworden. De middenvelder van PSV en zijn vriendin Chantalle Schilder, zetten de jarige job dan ook in het zonnetje. Onlangs werd hij de grote broer van Jame, die afgelopen mei ter wereld kwam.

Frenkie kwam in september 2023 ter wereld en is de eerste zoon van het Volendamse stel. Zijn naam doet vermoeden dat hij is vernoemd naar voetballer Frenkie de Jong, maar niets is minder waar. "Wij vonden het gewoon een heel mooie naam", lieten de twee destijds weten. Afgelopen mei vond er gezinsuitbreiding plaats. Toen werd namelijk zoontje Jame geboren.

'Dat komt door jou'

Om meerdere reden een bijzondere verjaardag voor zoon Frenkie dus. Niet alleen wordt hij twee jaar oud, ook is het zijn eerste verjaardag als grote broer. 'De afgelopen 2 jaar waren de mooiste van ons leven. Dat komt door jou lieve Frenkie. Gefeliciteeerd met je 2e verjaardag', schrijft Schilder op Instagram bij foto's van de middenvelder en haar samen met de kleine telg. Veerman deelt de foto op zijn beurt in zijn verhaal op Instagram. 'M'n grote vriend alweer 2', schrijft hij daarbij, gevolgd door twee hartjes.

Zoon Frenkie kwam vorig jaar op nationale televisie na de EK-wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk. Nederland kende toen een slechte wedstrijd en verloor met 2-3. Veerman moest het al vroeg ontgelden, hij werd al na ongeveer een half uur speeltijd gewisseld en voelde zich zichtbaar rot. Na de wedstrijd kwam de middenvelder in beeld bij NOS Sport, terwijl hij troost zocht bij zoon Frenkie op de tribune, die hem wat opvrolijkte.

Kermis in Volendam

Veerman werd niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor de interlands tegen Polen en Litouwen. Al was het maar de vraag of de voetballer daar betreurd over was. Afgelopen weekend dook hij namelijk op tijdens de jaarlijkse Kermis in Volendam. De voetballer leek het daar flink naar zijn zin te hebben. Ook voetballer Henk Veerman was van de partij.

