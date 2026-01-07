Jude Bellingham is niet te spreken over de aanpak van sommige problemen bij Real Madrid. Bellingham vindt dat er bij Real Madrid wel erg snel sprake is van crisis. Dat zei de Engelse international een dag voor de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Atlético Madrid in Jeddah in Saudi-Arabië.

"Het is pas januari. We staan op het punt een halve finale te spelen, we staan ​​tweede in de competitie met maar 4 punten achterstand op de koploper en we horen bij de top acht van de Champions League", aldus de 22-jarige Bellingham. "Dat is verre van een ramp. Ik denk dat we bij Real Madrid de neiging hebben om dingen een beetje te overdrijven in moeilijke tijden."

Positie van Xabi Alonso

De positie van Real-trainer Xabi Alonso staat volgens Spaanse media onder druk door mindere resultaten in november en december. Een nederlaag tegen Atlético zal de discussie over de toekomst van Alonso verder doen toenemen.

"Loopt Xabi Alonso gevaar als we verliezen? Dat hangt niet van mij af; dat zijn beslissingen die hoger in de hiërarchie worden genomen", aldus Bellingham. "Ik kan alleen mijn perspectief als speler in de kleedkamer geven: we steunen hem allemaal, we steunen elkaar allemaal."

Carrière van Bellingham

Bellingham speelt sinds de zomer van 2023 voor Real Madrid en kwam in die periode al tot 121 duels voor De Koninklijke. Daarin kwam de 46-voudig international van Engeland tot 43 goals en 32 assists. In zijn eerste seizoen won Bellingoal direct de Champions League met zijn nieuwe team.

Real Madrid nam hem in 2023 voor liefst 127 miljoen euro over van Borussia Dortmund. De Duitse club had drie jaar eerder 'slechts' dertig miljoen neergelegd bij Birmingham City om Bellingham over te nemen. Momenteel speelt zijn jongere broertje Jobe (20) bij Borussia Dortmund, dat ook voor hem dertig miljoen euro neertelde (maar dan aan Sunderland). Hij kwam al tot 23 wedstrijden, maar wacht nog wel op zijn eerste treffer voor de Duitsers.

