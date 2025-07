Ajax had donderdag weinig moeite met Celtic in een oefenwedstrijd die bol stond van de energie, goals én jong talent. De Amsterdammers wonnen overtuigend met 5-1, maar het waren niet alleen de cijfers die de aandacht trokken. Een keiharde knal van de zeventienjarige Aaron Bouwman stal de show én verraste werkelijk iedereen, inclusief de doelpuntenmaker zelf.

In het eerste duel van Ajax op de Como Cup, gespeeld op een idyllische locatie aan het Italiaanse Comomeer, golfde het spel in de eerste helft flink op en neer. Steven Berghuis opende de score met een fraaie krul, waarna Celtic snel gelijkmaakte. Ajax ontsnapte aan een achterstand toen de Schotten twee keer de lat raakten. Na rust nam de ploeg van John Heitinga het heft in handen: Davy Klaassen zette Ajax weer op voorsprong, Berghuis tikte zijn tweede binnen, en het duel leek beslist. Toch moest het mooiste moment nog komen.

Bouwman maakt indruk met wereldgoal

In de 71e minuut was het Bouwman die Ajax op 4-1 zette. De jonge verdediger veroverde de bal, legde hem goed voor zijn rechter en haalde vernietigend uit. Via de onderkant van de lat vloog zijn schot spectaculair binnen voor de 4-1. "Dit doe ik zelden", zei hij na afloop lachend tegen Ajax TV. "Eerlijk gezegd schiet ik eigenlijk nooit. Maar ik had nu de tijd en ruimte. Dat hij er dan zó goed in gaat… onwerkelijk."

Ook zijn teamgenoten waren zichtbaar verbaasd, zo kon zijn collega centraal achterin Youri Baas zijn ogen niet geloven en vroeg hij direct om een publiekswissel voor Bouwman. "Niemand zag het aankomen dat ik die bal erin zou schieten", grijnsde Bouwman. "Normaal doe ik dit nooit." De treffer bekroonde een sterke wedstrijd van de jonge verdediger, die zijn kans greep in de basis doordat Josip Sutalo ontbrak met een blessure.

Lof voor Bouwman: 'Leergierig en krachtig'

Heitinga keek tevreden toe naar het optreden van de jongeling. "De eerste twintig minuten was hij wat onwennig", zei hij tegenover VI. "Maar hij maakt een schitterende goal. Hij is leergierig, pakt dingen snel op en laat zien dat hij duelkracht heeft." Niet veel later maakte ook invaller Rayane Bounida indruk met een vlammend afstandsschot: 5-1.

Ajax speelt zondag de finale van de Como Cup tegen gastheer Como. Daarna volgt nog een oefenwedstrijd tegen AS Monaco, voor de Eredivisie op 10 augustus begint met een thuisduel tegen Telstar. Of Bouwman dan opnieuw gaat schitteren? Niemand sluit het uit, zeker niet na donderdag waar hij zijn visitekaartje heeft afgegeven.

