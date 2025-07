Real Madrid-ster Kylian Mbappé neemt het iconische rugnummer 10 over van clublegende Luka Modric, melden diverse bronnen. De Kroatische middenvelder speelde jarenlang voor De Koninklijke, maar vertrok deze zomer naar AC Milan. Daardoor kwam zijn rugnummer vrij en die wil Mbappé dolgraag hebben.

De Madrileense krant AS duikt zelfs dieper in het verhaal achter de rugnummerwissel van de topscorer, die in zijn debuutseizoen in het Santiago Bernabéu al een ander legendarisch nummer droeg: de 9. In de weken na de aankondiging van de transfer van Mbappé vorig jaar was de vraag naar Real Madrid-shirts met zijn naam en nummer gigantisch. Adidas kon de enorme hoeveelheid bestellingen amper bijbenen, herinnert de krant zich. De club verwacht dan ook opnieuw een flinke winst te maken dankzij het nieuwe rugnummer van de aanvaller.

Wesley Sneijder en Clarence Seedorf

Eind mei polste de clubleiding Mbappé al over de overstap van rugnummer 9 naar 10. De beslissing lag volledig bij de speler zelf, die tot grote vreugde van zijn bazen instemde met het nummer dat eerder werd gedragen door spelers als Mesut Özil, Wesley Sneijder, Robinho, Luís Figo, Clarence Seedorf, Michael Laudrup en Robert Prosinecki. Opvallend genoeg speelt de 26-jarige Fransman ook bij de nationale ploeg met nummer 10, dus vanaf nu is hij alleen nog maar met dat nummer te bewonderen.

Rugnummer 9 nu weer vrij

Als Mbappé niet had ingestemd met de wissel, was rugnummer 10 waarschijnlijk aangeboden aan Arda Güler of Jude Bellingham. Wie rugnummer 9 overneemt, is nog niet beslist. De kanshebbers zijn de veelbelovende Endrick en jeugdspeler Gonzalo Garcia, die indruk maakte tijdens het WK voor clubs.

Vakantie

De spelers van Real Madrid genieten momenteel van hun welverdiende vakantie. De Spaanse topclub deed in de Verenigde Staten mee aan het WK voor clubs na afgelopen seizoen. Daar werd de ploeg van nieuwe trainer Xabi Alonso (die overkwam van Bayer Leverkusen) uitgeschakeld door PSG in de halve finales. Real Madrid zal de rugnummers later deze zomer bekendmaken. Bij FC Barcelona koos Lamine Yamal eerder deze maand ook al voor rugnummer 10.

