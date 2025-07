De Europese voetbalbond (UEFA) heeft vrijdag boetes uitgedeeld aan Chelsea, FC Barcelona en Olympique Lyon voor het overtreden van de financiële regels. De Londenaren moeten €20 miljoen betalen, de Catalanen €5 miljoen minder en Lyon €12,5 miljoen.

UEFA-vertegenwoordigers hebben Chelsea onderzocht voor de verkoop van twee hotels ter waarde van €76,5 miljoen. De transactie vond plaats tussen twee dochterondernemingen van de holding BlueCo, waarvan Todd Boehly, die Chelsea in maart 2022 overnam, mede-eigenaar is.

Evenaren van een record

Met deze straf evenaren de topclubs een record. Echter niet in positieve zin. De boetes die zij opgelegd kregen evenaren namelijk de recordboetes voor Manchester City en Paris Saint-Germain uit 2014, de eerste sancties onder de Financial Fair Play-regels.

Toekomst Olympique Lyon

Alle drie de clubs moeten daarnaast aan de door de UEFA gestelde doelen voldoen, anders volgen er opnieuw soortgelijke sancties. Voor de Franse club is het een nieuwe financiële domper in de crisis waar het momenteel in verkeerd. De club kampt met financiële problemen en wacht op een besluit over hun toekomst in Ligue 1 en de Europa League, meldt persbureau AP.

Steun van concurrent

De club, waar onder meer oud-Ajacies Nicolás Tagliafico speelt, kreeg onlangs te horen dat het vanwege de financiële problemen op het tweede niveau moet voetballen in Frankrijk. Echter heeft Lyon het recht om daartegen in beroep te gaan, waardoor uitsluiting nog altijd niet zeker is.

Bovendien kreeg de club een kleine opsteker van concurrent Paris-Saint Germain. De Parijzenaren hielpen de noodlijdende concurrent aan de hand van een handig trucje. In 2023 namen zij namelijk Bradley Barcola over voor 50 miljoen euro. Dat bedrag zou in termijnen betaald worden.

In plaats van de transfer in termijnen te betalen over meerdere seizoenen, zoals de oorspronkelijke afspraak was, zal PSG volgens RMC Sport het resterende bedrag onmiddellijk volledig betalen. Deze actie biedt financiële steun aan de club die hoopt de autoriteiten te overtuigen om hen toe te staan volgend seizoen in Ligue 1 te spelen.

Alles over Ligue 1

