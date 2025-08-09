Luuk de Jong werd onlangs totaal onverwachts gepresenteerd bij zijn nieuwe club FC Porto. Hier gaat hij samenwerken met voormalig Ajax-coach Francesco Farioli. De spits heeft een bijzonder inkijkje gedeeld over de eerste gesprekken met zijn nieuwe trainer.

De samenwerking tussen de Nederlandse spits en de Italiaanse coach is opvallend te noemen. Afgelopen seizoen zorgde De Jong namelijk nog voor tranen bij Farioli nadat hij met PSV op spectaculaire wijze het kampioenschap won in de laatste speelronde.

Deze tranen waren ook onderwerp van gesprek tussen de speler en de coach. Farioli vertelde aan De Jong dat hij was ontdaan door de titelwinst van PSV. "Vorig seizoen liet je mij huilen door kampioen te worden. Hopelijk kunnen we dit seizoen samen gelukkig zijn", zo vertelde De Jong hierover aan het AD.

Wout Weghorst

Farioli beschikte afgelopen seizoen bij Ajax over Wout Weghorst in de spitspositie. Hij ziet in De Jong niet per se hetzelfde, al zijn er wel overeenkomsten. "Die vergelijking heeft hij niet letterlijk gemaakt in de eerste gesprekken. Als type spitsen hebben we natuurlijk wel gelijkenissen", aldus De Jong.

De oud-Ajax-coach heeft met De Jong ook uitgebreid besproken over hoe hij met een team samenwerkt. "Hij ziet een elftal als een familie", zo vertelt de spits. "Hij vindt dat hij als trainer ook een sfeer moet zien te creëren buiten het voetbal om. Soms door een uitje met de groep te organiseren of dat soort dingen. Dat spreekt mij aan."

Verrast

Dat de Italiaanse oefenmeester hem wilde binnenhalen, verraste De Jong. "Farioli belde in de laatste week van juli om me te polsen namens Porto. Ik was verrast", aldus de spits. Er was dan ook een goede reden voor Portugese club om hem te halen. "Hij zei: 'Ik heb hier net als bij Ajax een jonge selectie, er zijn nauwelijks dertigers. Net als bij Ajax heb ik leiders nodig.'"

De Jong is niet de enige ervaren kracht die Porto aan de selectie heeft toegevoegd. Ze hebben ook Jan Bednarek aangetrokken, een 29-jarige Poolse verdediger die ervaring heeft op eindtoernooien met het nationale team en aanvoerder is geweest bij Southampton in de Premier League.

Start competitie

De competitie gaat bijna beginnen voor De Jong en Porto. Aanstaande maandag spelen ze de eerste wedstrijd van het seizoen in eigen huis tegen Vitoria de Guimaraes.