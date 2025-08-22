Arsenal staat op het punt om Crystal Palace-ster Eberechi Eze binnen te halen voor een megabedrag. Maar terwijl de deal bijna rond is, gaat een tien jaar oude tweet van de aanvaller viraal. En wat hij toen voorspelde lijkt volledig uitgekomen.

Tot voor kort leek Tottenham de beste papieren te hebben om Eze in te lijven. Op het laatste moment sloeg aartsrivaal Arsenal echter toe en bereikte een akkoord met Crystal Palace. De Gunners leggen ruim 70 miljoen euro neer voor de 27-jarige Engelsman, die inmiddels ook persoonlijk rond is. Donderdag werd hij al uit de selectie van Palace gehouden om elk risico te vermijden.

'Ik ga het maken'

Juist nu duikt een tweet van Eze uit april 2015 op. Toen 17 jaar oud en net weggestuurd door Millwall, schreef hij: "Ik zweer dat ik het ga maken en als dat lukt, laten ze deze tweet zien, lol." Tien jaar later gebeurt dat letterlijk: fans delen massaal zijn oude bericht terwijl zijn droomtransfer naar Arsenal op het punt staat rond te komen.

De reacties op sociale media liegen er niet om. "Dit is een krankzinnige manifestatie", schrijft een fan. Een ander voegt toe: "En uiteindelijk deed hij het ook." Het verhaal van Eze spreekt tot de verbeelding: van afgedankt talent naar recordtransfer voor de club uit Noord-Londen.

Eberechi Eze when he was 17-years-old: “I swear I’m going to make it and when I do, they’re going to show this tweet.” pic.twitter.com/BoZhL6VHst — T.M (@tmofficially) August 21, 2025

Terug naar de club van zijn jeugd

Na zijn afwijzing bij Arsenal en Millwall kreeg Eze via Queens Park Rangers een nieuwe kans. Hij speelde 112 wedstrijden voor QPR en verdiende een overstap naar Crystal Palace voor 17 miljoen euro. Daar groeide hij uit tot een publiekslieveling en won hij vorig seizoen zelfs de FA Cup, de allereerste grote prijs in de clubgeschiedenis. Met de overwinning in de Community Shield tegen kampioen Liverpool gaf Eze zijn afscheid nog meer kleur.

Dat Eze nu naar Arsenal vertrekt, voelt extra bijzonder. Het is de club die hem als jeugdspeler ooit liet gaan, maar die hij als kind altijd supportte. Rond het Emirates Stadium is inmiddels een muurschildering van de spelmaker verschenen, gemaakt door kunstenaar NorthBanksy. Als alles op tijd rondkomt, kan Eze zaterdag al debuteren in het rood-wit tegen Leeds United.

