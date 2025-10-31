In Brazilië is er weer opschudding ontstaan rond Memphis Depay. De aanvaller van Corinthians sprak via sociale media zijn steun uit aan een populaire rapper die midden in een golf van geweld in Rio de Janeiro zit. Het bericht ging razendsnel rond en zorgde voor veel discussie.

Volgens CNN Brasil stuurde Memphis een privébericht naar de artiest Oruam, die ruim tien miljoen volgers heeft op Instagram. In zijn story liet Oruam een screenshot zien van het bericht dat hij van de Nederlander ontving. "Blijf sterk in deze stressvolle tijden. Jullie kunnen de kinderen en de nieuwe generatie redden", schreef Memphis. Kort daarna verdween de post weer van zijn account, maar de beelden waren toen al gedeeld door Braziliaanse media.

Bloederige politieactie zet Rio in vuur en vlam

De timing van het bericht maakt het extra gevoelig. In Rio de Janeiro voerde de politie deze week een van de bloedigste acties in jaren uit tegen drugsbendes in de stad. Daarbij kwamen volgens lokale media 132 mensen om het leven. Mensenrechtenorganisaties spraken van buitensporig geweld.

Wat de zaak nog gevoeliger maakt, is de achtergrond van Oruam. De 24-jarige artiest is de zoon van Marcinho VP, volgens de autoriteiten een van de leiders van de beruchte bende Comando Vermelho. Zijn vader zit al sinds 1996 vast wegens moord en drugshandel. Oruam zelf kwam eerder dit jaar in het nieuws na een arrestatie in São Paulo.

'Deze wereld heeft genezing nodig'

Toen zijn naam veelvuldig viel in Brazilië, reageerde Memphis zelf via X. "Ik weet dat mensen mijn woorden graag verdraaien om hun eigen beeld te versterken", schreef hij. "Ik probeer positiviteit te verspreiden, vooral richting jonge mensen die met hun talent miljoenen bereiken. Deze wereld heeft genezing nodig - ik heb genezing nodig - iedereen heeft genezing nodig."

De topscorer aller tijden van Oranje benadrukte dat zijn boodschap niet politiek of provocerend bedoeld was. "Vaak komen die ruwe diamanten uit wijken met weinig kansen. Toch vinden ze een manier om te overleven", aldus Memphis. "Ik wil ze alleen laten zien dat er meer is dan dat."

In Brazilië blijft Memphis gesprek van de dag

Toch lijkt de rust ver weg voor de 31-jarige aanvaller. In eigen land wordt hij geprezen om zijn maatschappelijke betrokkenheid, maar in Brazilië volgen de discussies elkaar in rap tempo op. Eerder deze week kwam Memphis ook al in het nieuws omdat hij een training bij Corinthians miste, nadat noodweer zijn reis van Rio de Janeiro naar São Paulo onmogelijk maakte.