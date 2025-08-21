Braziliaanse voetballer Neymar speelde zondag een historisch slechte wedstrijd met zijn ploeg Santos. Na afloop was hij emotioneel en kreeg hij flinke kritiek. "Hij heeft een groter ego dan wie dan ook."

De 33-jarige Braziliaan leed zondagmiddag tegen Vasco da Gama de grootste thuisnederlaag in de clubgeschiedenis. In tien minuten incasseerde Santos liefst vier goals. De ploeg van Nuno Moreira won met een ongelooflijke 6-0 in de twintigste speelronde van de Braziliaanse Serie A.

De Braziliaanse oud-bondscoach Vanderlei Luxemburgo had vervolgens geen goed woord over voor sterspeler Neymar. In een podcast sprak hij vernietigend over de aanvaller. Vooral omdat hij niet goed zou omgaan met kritiek. "Neymar heeft een groter ego dan wie dan ook", aldus de voormalig bondscoach.

Enorm ego

"Neymar accepteert geen kritiek van wie dan ook. Hij reageert dan altijd door aan te vallen en uit te halen naar degenen die zeggen dat hij geen goede speler is", vervolgt Luxemburgo. "Hij moet kritiek leren accepteren en er iets positiefs van maken, want zijn enorme ego maakt hem alleen maar slechter."

Voetbal zou dan ook niet meer op de eerste plaats staan bij de 33-jarige. "Op dit moment is hij alleen bezig met miljonair zijn en denken dat hij boven goed en kwaad staat. Hij accepteert geen kritiek." Daar moet Neymar aan werken. "Hoe volwassener hij is, hoe beter. Maar hij moet het gewoon willen, dat is alles."

Zijn houding kan volgens Luxemburgo ook gevolgen hebben voor het WK in 2026. "Ik zie geen enkele kans voor Brazilië. Welke speler kan er vandaag de dag beslissend zijn op een WK? Alleen Neymar kon dat. Maar op deze manier heeft het geen zin."

Neymar speelde van 2009 tot en met 2013 voor Santos voordat hij voor 88 miljoen euro gekocht werd door FC Barcelona. De 128-voudig Braziliaans international speelde 244 wedstrijden voor Santos, waarin hij een kleine 142 keer het doel trof. Dit seizoen heeft Neymar drie doelpunten in het net liggen.