Het moment is daar: Noa Lang heeft voet gezet op Italiaanse bodem en gaat daarmee de Eredivisie verlaten. Hij tekent bij de rauwe, emotionele club Napoli. Een betere fit in Italië was er haast niet geweest. In Nederland kon men hem af en toe niet uitstaan, maar werd er toch ook van hem genoten. Hij kwam om de Eredivisie heet te maken en die missie lijkt geslaagd. Dit is waarom Noa Lang uiteindelijk gemist gaat worden in Nederland.

Noa Lang kwam met de grote belofte om de Eredivisie, misschien wel heel Nederland heet te maken. Daarmee doelende op dat hij het land op zijn kop zou zetten bij PSV. Hij had nog wel wat appeltjes te schillen na mindere optredens bij Ajax en FC Twente. Hij stond vooral te boek als een jongen met grote praatjes en mindere daadjes. Na een succesvolle periode in België was het tijd om het te laten zien in de top van zijn eigen land.

Blessureleed

Het eerste jaar begon veelbelovend, maar door aanhoudende blessures kon hij geen stempel drukken. Hij stal de show op het kampioensfeest maar zei (terecht): “Dit voelt nog niet als mijn kampioenschap, volgend jaar horen jullie me weer. En dat gebeurde.” Minder eerste jaar, veel blessures, geen stempel kunnen drukken.

Het tweede jaar moest zijn jaar worden. Hij begon goed door in het afgelopen seizoen direct in de Johan Cruijff Schaal te scoren tegen Feyenoord, de club waar hij misschien wel het meest gehaat is. Hij drukte zijn stempel: dit zou zijn seizoen worden. Dat werd het merendeels ook, op verschillende fronten.

'Onhandelbaar'

In de competitie deed hij gelijk weer het nodige stof opwaaien. PSV won met 1-7 bij Almere City en Lang werd gewisseld. Hij schopte geluidsapparatuur omver achter het doel, omdat hij boos was wegens de wissel. De wissel die overigens nodig was, omdat hij nog niet op volledige fitheid was destijds. Televisieland stond klaar om hem te fileren. Zo werd hij door Pierre van Hooijdonk een ‘onhandelbaar kind’ genoemd.

Muziek promoten met voetbal

Al gauw bleek dat het met de fratsen van Lang niet klaar zou zijn, gelukkig maar. Want hij zorgde toch voor iets extra’s in Nederland. Al helemaal toen hij ook in de Champions League zichzelf liet gelden. Hij speelde geweldig op bezoek bij de uiteindelijke winnaar Paris Saint-Germain, en was belangrijk met een doelpunt. Rondom het doelpunt deed hij iets wat nog geen voetballer ooit had gedaan. Hij promootte zijn eigen aanstaande rapnummer (Damage) waarmee hij niet alleen de Eredivisie, maar heel Nederland op zijn kop zette.

De weken erna was hij ook vaak trefzeker in de Eredivisie en schreeuwde hij op snippets van de muziek in de camera. Hij zal juist zulke momenten bedoeld hebben wanneer hij beloofd had de Eredivisie heet te maken. Met fratsen zoals deze brengt hij kleur in de competitie waarin de voetballers steeds meer diplomatiek beginnen te reageren op de media.

Daarin is zijn vertrek een groot gemis. Bij PSV kon hij uit het niets ineens een doelpunt maken, Peter Bosz zei eerder al eens: “Noa Lang kan in tien minuten doen wat iemand anders in 45 minuten doet”, dat is precies zijn kwaliteit. Ook al zie je hem niet altijd, ineens staat hij er weer.

Gouden combi met Hans Kraay Jr.

Niet eerder waren voetballers zo open als Lang over moeilijke periodes. In november sprak hij met deze website over zware momenten die hij had tijdens zijn blessures. Maar ook was hij openhartig richting Hans Kraay Jr. in de interviews met de ESPN-verslaggever. Ging het goed, was Lang enthousiast, ging het niet goed dan was Lang ook eerlijk.

Lang kwam ook in opspraak door zijn gedrag op sociale media, met reacties, stories en dergelijken kreeg hij vaak mensen op de kast. Hij nam Feyenoord op de hak, uitte zijn liefde voor Ajax en had maling aan de kritiek. Zo’n persoonlijkheid mist toch wel in het Nederlandse voetbal.

Ook na de winterstop bleef Lang zichzelf. Hij had even moeite weer in het gareel te komen, omdat Napoli toen nog de deur werd gewezen door PSV. Dat was tegen het zere been van Lang, die daar even ontevreden over was.

Frictie met eigen fans

Er ontstaat weer commotie rondom de vleugelspeler als hij in de clinch raakt met de fans. Het gaat niet goed met PSV, de fans uitte onvrede en Lang vond dat dat wel wat minder mocht. Dat zorgde voor veel onvrede bij de fans en een gespannen relatie. Zo droeg hij bij aan de onrust bij PSV. Maar was hij ook weer degene die vooraan stond toen het goed ging.

Het liep weer beter bij de club uit Eindhoven en de band werd hersteld tussen Lang en de supporters. Richting het einde van de competitie speelde hij nog een sleutelrol in het behalen van het kampioenschap. Door in De Kuip de boel op stelten te zetten. Voor zover hij nog niet volksvijand nummer 1 was in Rotterdam-Zuid, is hij dat nu zeker wel. Tweemaal scoorde hij tegen zijn oude ploeg en daagde het publiek uit door te juichen voor de thuisfans.

Koken in De Kuip

Op het moment dat PSV vuur nodig had om de rug te rechten, bracht hij het daar in De Kuip. Het was genoeg vuur voor PSV om de resterende weken messcherp te blijven en uiteindelijk kampioen te worden. Met recht heeft Lang een cruciale bijdrage gehad aan het laatste kampioenschap.

Hij sluit in stijl af in Eindhoven, waar hij voor een vol plein optreedt op het kampioensfeest. Hij weet dat het een afscheid is. Eindhoven, maar heel Nederland gaat hem uiteindelijk missen. Hoe je het ook wendt of keert; hij deed stof opwaaien, werd het hele jaar door besproken en maakte de tongen los.

Lang in Napels

Maar wat wellicht een nog mooier beeld is dan Lang die in de Eredivisie speelt, is het beeld van Lang in de straten in Napels. De rauwe, grauwe maar toch kleurrijke stad diep in het zuiden van Italië. Waar ze per definitie al houden van een type als Noa Lang. Hij heeft Nederland zeker heet gemaakt, nu is het tijd om Italië te veroveren. Zijn emotionele houding zal daar in ieder geval direct gewaardeerd worden, al gaat dat ook hoe dan ook een keer botsen.