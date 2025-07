Ismael Saibari gaat op voor zijn vijfde seizoen bij de hoofdmacht van PSV, waarvan hij de laatste drie jaar toonaangevend was. Een transfer lonkt maar zijn zaakwaarnemer is nog niet bij hem geweest met iets interessants, vertelt hij. Zo kon hij zorgeloos vakantie vieren met onder andere Noa Lang, die wel getransfereerd is. "We hebben alvast wat Italiaanse artiesten gestuurd", lacht de vrolijke middenvelder.

Ismael Saibari ploft neer op de bank in het hotel Klosterpforte in het Duitse Marienfeld. De middenvelder kent het terrein maar al te goed, PSV komt hier vaak en hij loopt hier al even rond. Waar men dacht dat hij vorig jaar al weggeplukt zou worden door een grote club, lijken die kansen ditmaal nóg groter. Hij blijft imponeren en was dit seizoen ook van groot belang bij PSV.

Krankzinnig seizoen

"Ik heb wel goede cijfers weggelegd dit seizoen, denk ik", zegt Saibari bescheiden als hij het seizoen bespreekt met deze website. "Alleen ik blijf wel kritisch, ik had iets meer kunnen gescoren met de kansen die ik kreeg." Toch maakte hij al vijftien doelpunten en gaf hij veertien assists, geen onredelijke cijfers voor een middenvelder. Een stap zou niet onlogisch zijn.

Maar tot nog toe bleef zijn telefoon in ieder geval stil. "Het is ook gewoon een hele rustige zomer. Ik weet nu nog niets, jullie kunnen mijn zaakwaarnemer bellen als er iets is. Ik hoor het pas als er iets interessants voorbij komt. Op internet zie je veel, ik ook, maar ik heb er zélf nog niks van meegekregen", vertelt hij.

Bijzondere droom van Flamingo

Ook op vakantie hoefde hij zich dus niet met zijn carrièrepad bezig te houden, al kon hij het voetbal niet loslaten. "Op vakantie praat je gewoon door over voetbal, over het seizoen dat geweest is. Hoe gek die periode is geweest. Dat we eigenlijk met een voorsprong in januari de winterstop in gingen en dat de druk kwam toen die ineens weg was. Dat het goed is afgesloten, is het belangrijkste."

Ook vertelt hij dat er één persoon was die altijd in een goede afloop is blijven geloven. Ook na de verliespartij tegen Ajax in eigen huis. "De enige die nog hoop was, dat was Ryan (Flamingo, red.). Ook ik had er meer weinig geloof in nadat Ajax op 9 punten kwam te staan. We waren in de gym en Ryan zei we kunnen het nog doen. Stel je voor Ajax verliest van utrecht, gaan ze druk krijgen. Als wij dan winnen...'", de rest is geschiedenis.

Noa Lang

Hij was onder andere met Noa Lang op vakantie, die dat seizoen natuurlijk ook meemaakte. Het was lekker om zijn pas vertrokken maatje ook eens buiten het voetbal te zien. “Ja, dat is gewoon puur genieten, puur lachen. Heel leuk.” Lang heeft PSV al verlaten voor Napoli, waar op de vakantie uiteraard over gesproken werd. "We hebben natuurlijk alvast wat Italiaanse artiesten doorgestuurd", lacht Saibari.

Verder was het relaxen geblazen deze zomer, dat moet ook wel want het dreigt wederom een vol seizoen te worden voor hem. "Ik zit bij PSV heel goed. We hebben een hele goede selectie, een goede trainer. Ik voel me hier al goed. Ik ben hier ook al voor mijn zesde jaar bij PSV. Maar iedereen weet wel dat het ambitie is om hogerop te gaan. Maar het moet gewoon de juiste club zijn."

Afrika Cup

Nog een jaartje PSV zou dus prima zijn, maar met het oog op het WK is een stabiel jaar misschien ook wel goed. "Je hebt ook nog de Afrika Cup in januari", vertelt Saibari. "Daar focus ik eerst op met Marokko." Vaak is het dan zo dat PSV de speler een tijd kwijt is, ook in een cruciale fase van de Champions League. "Maar ik heb even gekeken, ik mis helemaal niets in de Champions League, gelukkig", stelt Saibari iedereen gerust.

En dat is maar goed ook. Als je naar de selectie van PSV kijkt, is hij zowaar één van de langstzittende speler in Eindhoven. Daar horen natuurlijk verwachtingen bij. "Dat is normaal denk ik. Als je er langer zit dan andere jongens. Dus dat is misschien wel ook anders. Maar of dat anders voelt, dat weet ik niet. Ik ben nog steeds dezelfde persoon en wil nog altijd goals proberen te maken en assists te geven."

Gesprekje met de trainer

Daarvoor kan hij zomaar wat moeten gaan aanpassen in zijn spel. Trainer Peter Bosz gaf eerder al aan dat er zaken gaan veranderen, en hij gaat met iedereen een gesprekje voeren op het trainingskamp. "Ik heb hem niet zoveel te vertellen. Ik moet vooral gewoon luisteren wat hij verwacht van mij", klinkt het vanuit Saibari.

In zo'n druk seizoen heeft Saibari geleerd hoe hij daarmee om moet gaan, door naar ervaren jongens te kijken. "Ik was vroeger best vaak geblesseerd, maar ik was jong en wist niet echt wat ik deed. Qua herstel en voorbereiding van wedstrijden. Dat is vorig jaar wel goed gelukt. Dus ik ga gewoon doen wat ik vorig jaar heb gedaan."

