Een Premier League-voetballer is tijdens een angstaanjagend incident op straat bedreigd met een vuurwapen. Een bekende spelersmakelaar is gearresteerd voor het incident, zo meldt The Sun op zondag.

De speler, die naar schatting zo'n 70 miljoen euro waard is en in de twintig is, werd samen met een vriend belaagd terwijl hij 's avonds over een drukke straat in Londen liep. Het gebeurde op 6 september en de politie werd gelijk ingeschakeld.

Arrestatie

Een 31-jarige spelersmakelaar, die onder meer een Engelse international vertegenwoordigt, werd vorige maand gearresteerd op verdenking van het tonen van een vuurwapen met de bedoeling angst of geweld te zaaien. Daarnaast wordt hij onderzocht wegens vermeende chantage en bedreiging van een vriend van de voetballer. Vooralsnog zijn er geen aanklachten tegen hem ingediend.

De speler, die om juridische redenen niet bij naam genoemd mag worden, en zijn vriend kwamen er ongedeerd vanaf. Twee dagen later viel de politie het huis van de makelaar in Hertfordshire binnen, met een geschatte waarde van zo’n 2 miljoen pond (ongeveer 2,3 miljoen euro). De verdachte werd op 9 september op borgtocht vrijgelaten, onder de voorwaarde dat hij geen contact mocht opnemen met de voetballer.

Geschrokken

Een bron vertelde over het incident aan het Britse medium. "De speler was begrijpelijkerwijs erg geschrokken — bedreigd worden met een vuurwapen is natuurlijk schokkend. Hij meldde het incident direct bij de politie, wat de juiste beslissing was voor zijn eigen veiligheid."

Het slachtoffer kon gelukkig wel op steun rekenen van de mensen om hem heen. "Zijn vrienden en club hebben hem gesteund, en ze hopen allemaal dat dit geen invloed zal hebben op zijn prestaties. Maar er zullen serieuze vragen rijzen over waarom dit is gebeurd, en de politie probeert daar nu antwoord op te vinden."

De politie in Londen doet nog steeds onderzoek naar het incident.

