Oud-bodyguard van Cristiano Ronaldo geeft zeldzaam kijkje achter de schermen: 'Door dat soort mensen werd hij bedreigd'

Een wereldster als Cristiano Ronaldo heeft beveiliging nodig om veilig op pad te kunnen. De topvoetballer heeft daarom al de nodige bodyguards gehad. Eén van hen heeft zijn boekje opengedaan over zijn tijd met de Portugees.

Een voormalig bodyguard van Ronaldo heeft bijzondere details onthuld over zijn tijd met de Portugese ster. In een interview met het Spaanse televisieprogramma TardeAr werd hij geïntroduceerd als 'Hitchman'.

"Ons werk hangt af van het profiel van de klant. In het geval van Cristiano, met wie ik vier jaar heb gewerkt, was zijn profiel niet extreem risicovol. Mensen wilden hem niet vermoorden en hij heeft geen doodsbedreigingen ontvangen. Hij werd wel bedreigd door fanatici of mensen die hem wilden beroven", aldus de bodyguard.

Desondanks was elke voorzorgsmaatregel van belang voor de bescherming van de sterspeler: "We moesten altijd weten waar we naartoe gingen, wie er aanwezig zouden zijn, en duidelijke in- en uitgangspunten hebben, evenals contactpunten."

Moeilijke situaties

"We moeten ons ervan bewust zijn dat ons leven in gevaar kan zijn. We moeten bereid zijn om de persoon te beschermen en soms moeten we ons leven geven om hem te beschermen. Als ik een wapen moet gebruiken, zal ik dat doen. Het belangrijkste is snel kunnen denken, problemen oplossen en kalm blijven in moeilijke situaties", voegde hij eraan toe.

Over het algemeen heeft 'Hitchman' een uitstekende indruk van Ronaldo en spreekt hij lovend over de Portugese ster: "Hij is een van de beste bazen die ik ooit heb gehad, we hebben een goede relatie. Werken met hem was niet zoals werken met iemand die met de dood of ontvoering wordt bedreigd. We hadden wat kleine incidenten met paparazzi of dolgedraaide fans, maar niets ernstigs."

Belangrijk voor Portugal

Op donderdagavond was Ronaldo weer belangrijk voor Portugal. Hij nam het met zijn land op tegen Duitsland in de halve finale van de Nations League. Vlak na rust kwamen ze op 1-0 achterstand na een doelpunt van Florian Wirtz. De Portugezen wisten het echter helemaal om te draaien in een paar minuten tijd. Eerst wist ex-Ajacied Franscisco Conceicao de stand gelijk te trekken met een fraaie goal, waarna Ronaldo vijf minuten later de bal binnen kon tikken na een messcherpe voorzet van Nuno Mendes.

Het bleef 1-2, waardoor Portugal op 8 juni mag aantreden in de finale. Ze zullen het dan opnemen tegen Frankrijk of Spanje. Zij nemen het op donderdag tegen elkaar op.