Eind 2024 werd bij Bayern München Vrouwen-keepster Maria Grohs een kwaadaardige tumor geconstateerd. Inmiddels is ze na een zwaar traject schoon verklaard. De 24-jarige Duitse kijkt weer vooruit.

Destijds zei Grohs: "Ik ben van nature optimistisch gestemd en ik ben bij de artsen in de beste handen, maar het is absoluut een uitdaging waarvan ik niet had verwacht dat ik die nu zou moeten aangaan. Maar met de hulp van iedereen hier zal ik het zeker overwinnen."

Vertrouwen

In gesprek met het fanblad Magazine 51 geeft Grohs een update over de afgelopen tijd. "Ik ga naar controle-afspraken met een bepaalde portie angst", zegt ze. "Maar elke keer als alles oké blijkt, neemt mijn vertrouwen toe. Dit is een onderdeel van het proces. En als de kanker toch terugkeert, dan ben ik in staat om ermee om te gaan."

Begin 2025 kon ze weer aanpikken bij de trainingen. In maart 2025 maakte ze haar comeback, in een Champions League-duel tegen Olympiqe Lyon. Ze hield toen een penalty tegen van de Franse club.

Littekens

Grohs zegt: "Ik heb niet het gevoel dat ik mijn littekens of mijn verhaal moet verstoppen. Iedereen die dit soort zaken ervaart hoeft zich nergens voor te schamen. Het litteken boeit me totaal niet. Soms vergeet ik het zelfs. Ik laat het litetken ook aan anderen zien. Mijn boodschap is dan: zorg voor jezelf! Je hoeft niet iets te verstoppen omdat het zogenaamd niet perfect is."

Mama

In okober 2025 schreef ze dit op Instagram: "Het is een beslissing. Precies een jaar geleden zaten we thuis met verschrikkelijk nieuws, en probeerden we alle hoop die we konden vinden in onszelf te verzamelen. We besloten hoopvol te blijven. Ik alleen, jij met mij, en jij voor mij. We vertrokken 's nachts, omdat ik die hoop wilde zien en voelen. Je kunt op de zon vertrouwen , als je dat wilt. Heb vertrouwen, zegt mama altijd."

Bayern München Vrouwen

Technisch directeur Max Eberl kondigde eind 2024 aan dat het contract van de keepster met een jaar is verlengd tot juni 2026. "Met onze contractverlenging willen we een klein steentje bijdragen, zodat ze zich op haar herstel kan richten. We willen haar laten zien dat Bayern altijd haar thuis is", aldus Eberl.