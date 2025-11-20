FC Twente Vrouwen heeft donderdagavond kansloos in eigen huis verloren van Atlético Madrid in de Champions League. Het werd 4-0 in de Grolsch Veste. Het elftal van coach Corina Dekker had weinig in te brengen tegen de Spaanse topclub.

FC Twente begon donderdagavond met Oranje-international Jill Roord als spelmaakster in de basis. Atlético was een klasse beter dan de kampioen van Nederland. Na bijna een halfuur spelen bracht Amaiur Sarriegi de club uit Madrid na een knap een-tweetje met Fiamma Benítez op 1-0. In de 41e minuut maakte Júlia Bartel met een afstandsschot het tweede doelpunt voor Atlético.

De thuisploeg ging in de tweede helft tevergeefs op zoek naar de aansluitingstreffer. De Noorse international Synne Jensen zette Atlético in de 67e minuut met een schot van afstand op 3-0. Benítez bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand op 4-0 voor de bezoekers uit Spanje. Ze tikte een geblokt schot van dichtbij achter keepster Diede Lemey.

Uitschakeling dreigt

FC Twente staat na vier wedstrijden met 2 punten op de veertiende plaats en dreigt te worden uitgeschakeld in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Atlético klom met 6 punten uit vier duels naar de achtste plaats van de ranglijst.

De Nederlandse club wacht nog op de eerste overwinning in de Champions League. Na een verdienstelijk gelijkspel tegen Chelsea werd verloren van Oud-Heverlee Leuven en werd wederom gelijkgespeeld uit tegen Benfica. FC Twente speelt in de Champions League nog uit tegen titelverdediger Arsenal en thuis tegen Real Madrid.

Het belangrijkste clubtoernooi bij de vrouwen kent dit seizoen dezelfde opzet als bij de mannen. Dat betekent dat achttien teams eerst een competitiefase spelen, waarna na zes speelronden aan de hand van de ranglijst duidelijk wordt wie er doorgaat. De eerste vier clubs plaatsen zich voor de kwartfinales, de nummers vijf tot en met twaalf spelen een tussenronde. De laatste zes teams zijn uitgeschakeld.

PSV en Ajax in Europa Cup

PSV is al uitgeschakeld in de Europa Cup. De club verloor in Duitsland met 3-1 van Eintracht Frankfurt. Donderdag is ook Ajax er niet in geslaagd door te dringen tot de laatste acht in het Europese toernooi voor vrouwenteams. De Amsterdamse voetbalsters verloren in Stockholm met 3-1 van het Zweedse Hammarby IF.

Ajax-coach Anouk Bruil moest op het laatste moment haar opstelling wijzigen. Aanvoerster Sherida Spitse bleef aan de kant. Haar plaats werd ingenomen door Joëlle Smits, terwijl Regina van Eijk de aanvoerdersband droeg. Uitgerekend Smits zette Ajax al in de vierde minuut op voorsprong. Op aangeven van Danique Tolhoek trof Smits doel met een geplaatst schot in de rechterhoek.

Hammarby, dat het eerste duel in Amsterdam met 3-1 had gewonnen, kwam na een uur op gelijke hoogte door een doelpunt van Asato Miyagawa. Nog geen tien minuten later stond het 2-1 door een treffer van Smilla Holmberg. Zes minuten voor tijd maakte Vilde Hasund er nog 3-1 van. De Zweedse vrouwen nemen het in de kwartfinales op tegen het Portugese Sporting.