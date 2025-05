Topvoetbalster Jill Roord openhartig over overstap naar 'oude liefde': 'Een héél moeilijke keuze'

Nederlandse topvoetbalster Jill Roord verbaasde vorige week met haar overstap van Manchester City naar jeugdliefde FC Twente. "Ik moet nu gewoon echt even naar huis.”

"Ik denk dat veel mensen verbaasd waren", zegt de 28-jarige Oranje Leeuwin tegen het AD. "Ik had ook verwacht dat er veel reacties zouden komen, maar ik heb vooral heel veel fijne reacties gehad.” Ook van haar teamgenoten van het Nederlands elftal die het een 'dappere keuze' noemen.

Roord kiest voor zichzelf en meer tijd met haar geliefden in Nederland. "Ik heb altijd alles gegeven. Ik ben nu gewoon op het punt dat ik mijn plezier en geluk mis", zegt ze. "Sommigen hebben een partner of hun familie bij zich in het buitenland. Ik ben acht jaar lang helemaal alleen geweest."

Relatie met Pien Sanders

De vriendin van de voetbalster, Pien Sanders, kan ook niet zomaar weg uit Nederland. Zij hockeyt bij Den Bosch en het Nederlandse team. Nu ze beiden in Nederland wonen kunnen ze meer tijd samen doorbrengen. De twee hebben het erg fijn samen, zo liet Sanders eerder weten. "Ik ben hartstikke verliefd op Jill en we hebben het leuk samen. En dat is het verhaal", vertelde ze aan Hockey.nl.

Prijzen winnen

De Oranje Leeuwin benadrukt wel dat ze nog niet klaar is met voetballen. "Het is ook niet dat ik in mijn hoofd af ga bouwen ofzo. Ik heb nog steeds ambitie. Ik wil nog steeds beter worden en alles winnen. Ik ben gehecht aan FC Twente en wil daar alle prijzen winnen en verrassen in de Champions League. Ik ben een van de oudste speelsters dus daar ligt ook een mooie taak voor mij. Daarin wil ik me ook ontwikkelen.”

Roord keert terug bij haar FC Twente, waar ze tussen 2012 en 2017 al speelde. Manchester City betaalde in 2023 ruim 350.000 euro voor de speelster aan VfL Wolfsburg, wat haar nog altijd de duurste Nederlandse speelster ooit maakt.