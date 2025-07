In de Sportnieuws.nl in Oranje-videopodcast bespreken camerajournalist Leah Smith en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink hun top drie speelsters die tijdens het EK in Zwitserland extra in de gaten moeten worden gehouden. "Ik kan me voorstellen dat dan wel de bodem onder je voeten vandaan zakt", zegt de laatstgenoemde over Spaanse sterspeler Aitana Bonmatí.

Leah noemt als eerste de opvallende Alisha Lehmann uit Zwitserland, het gastland van het EK. "Ze wordt zelfs de mooiste voetbalster ter wereld genoemd en heeft maar liefst zestien miljoen volgers op Instagram", voegt Aron toe. "Dat is echt krankzinnig. Het is natuurlijk wel uniek voor een voetbalster. Ik vind dat wel een vrouw, die mensen gewoon in de gaten moeten houden, want zo iemand is niet zomaar zo groot geworden."

'Mooiste voetbalster ter wereld' wordt massaal belachelijk gemaakt na bizar moment Alisha Lehmann is al jarenlang een van de meest geliefde voetbalsters ter wereld. Ze heeft maar liefst 16 miljoen volgers op Instagram en is populair bij wereldberoemde merken. Een flink deel van haar volgers heeft het nu echter op haar gemunt.

Druk van een heel land

Lehmann laat met haar enorme online community zien dat het vrouwenvoetbal een ongekend groot en jong publiek aanspreekt. "Ik ben heel benieuwd hoe ze met die druk omgaat, want ik kan me best voorstellen dat als je in één keer in je thuisland het moet laten zien… Zwitserland wil hoge ogen gooien in eigen land. Dus ik ben wel benieuwd hoe goed ze op het veld is en die miljoenen volgers zullen er genoeg van zien." Leah sluit daarbij aan: "Het is ook wel leuk om een beetje een kijkje achter de schermen te krijgen hoe dat dan gaat op een eindtoernooi."

Grote zorgen om topvoetbalster (27): winnares van Gouden Bal laat vanuit ziekenhuis van zich horen Het EK vrouwenvoetbal staat voor de deur, maar bij Spanje zijn de zorgen groot. Aitana Bonmati (27), de winnares van de Gouden Bal in 2023 en 2024, ligt in het ziekenhuis. Daardoor is het maar de vraag of ze het toernooi in Zwitserland haalt.

'Sneu en mooi verhaal'

De tweede speelster waar de experts hun vizier op richten is de Spaanse Aitana Bonmatí, tweevoudig Ballon D’Or-winnares. Leah: "Dat is wel een sneu en mooi verhaal. Zij heeft een hersenvliesontsteking gehad, waardoor ze in het ziekenhuis heeft gelegen en daar is ze pas zondag uit ontslagen. Maar ze reist nu wel met de selectie mee naar Zwitserland. Gelukkig gaat het nu weer goed met haar, maar dit is natuurlijk wel een heel heftig verhaal."

Dat ze desondanks alweer aansluit bij de selectie, zorgt voor bewondering bij Aron. "Ik vind het heel knap dat ze er nu al bij is, maar het is inderdaad heel heftig. Dan loop je ineens zoiets op… Ik kan me voorstellen dat dan wel de bodem onder je voeten vandaan zakt, dat lijkt mij écht heel moeilijk. Dan is het wel extra mooi dat ze nu alsnog zo snel kan aansluiten bij het EK. En laten we eerlijk zijn: Spanje is gewoon één van de topfavorieten voor toernooiwinst, dus het zou me niet verbazen als Bonmatí straks met de beker staat."

Leah hoopt op een snel doelpunt van Bonmatí. "Dat wordt een emotioneel moment of als ze die beker omhoog mag houden. Dat zou wel heel indrukwekkend zijn en er zullen behoorlijk wat tranen vallen denk ik", voorspelt de camerajournalist van deze site.

Dit is Vivianne Miedema: relatie met oud-teamgenote, topscorer van Oranje en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Mijlpaal voor Vivianne Miedema?

Bij de Oranje Leeuwinnen zijn de verwachtingen een stuk minder, maar Leah verwacht snel een mijlpaal binnen de selectie. "Miedema gaat misschien ook wel een traantje laten, al is ze vaak niet zo emotioneel", zegt Leah over de nuchtere spits uit Friesland, die op 99 goals staat. "Zij gaat gewoon haar honderdste doelpunt maken" stelt Leah, aangevuld door Aron. "Zestien miljoen volgers is krankzinnig, maar honderd goals vind ik nog wel een tikkeltje krankzinniger, hoor."

"We moeten niet te vaak de vergelijking maken met het mannenvoetbal, maar Memphis Depay is samen met Robin van Persie landtopscorer met vijftig doelpunten… Miedema heeft gewoon het dubbele, is nog maar 28 jaar én heeft ook nog heel veel wedstrijden gemist door blessureleed. Echt héél mooi, ze gaat het gewoon doen dit EK. Dat kan niet meer mis en gaan we ook niet meer over twijfelen", aldus Aron.

Oranje Leeuwin Vivianne Miedema en vriendin onthullen 'ongeschreven regel' voor bijzonder onderonsje op EK Oranje Leeuwin Vivianne Miedema maakte donderdagavond haar rentree in de nationale ploeg na blessureleed in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Ze gaat met een goed gevoel naar het EK, waar ze een opvallende tegenstander treft: haar eigen vriendin Beth Mead.

Jubileum tegen eigen partner?

Het jubileummoment zou zomaar eens extra lading kunnen krijgen tegen Engeland, als Miedema het opneemt tegen haar partner Beth Mead: "Dat zou wat zijn. Ik ben dan wel heel benieuwd hoe de reactie van Mead gaat zijn", zegt Aron lachend.

