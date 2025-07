De Oranje Leeuwinnen zagen zondag na een ontluisterende 5-2 nederlaag tegen Frankrijk een einde komen aan het EK. Voor bondscoach Andries Jonker betekende dat ook het einde van zijn periode bij het team, want hem werd maanden geleden al verteld dat zijn contract niet verlengd zou worden. Dat zat hem ook na de uitschakeling nog altijd heel diep.

De Leeuwinnen hadden nog een hele kleine kans om de kwartfinales van het EK te halen, maar dan moest er wel met drie goals verschil gewonnen worden van Frankrijk. Bij rust leidde de ploeg van Jonker met 2-1 en dus was er plotseling hoop op een goede afloop. In de tweede helft ging het helemaal mis en vier Franse treffers later was het toernooi én de periode Jonker voorbij.

Ontluisterend eindrapport Oranje Leeuwinnen na drama op EK: dit zijn de cijfers voor falende Andries Jonker en speelsters De Oranje Leeuwinnen zijn uitgeschakeld op het EK. De speelsters vertrekken maandag een illusie armer naar huis. Het was een bewogen, maar uiteindelijk teleurstellend EK voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker. Dit is het eindrapport van Oranje.

'Doe er verstandig aan niets te zeggen'

Een teleurgestelde Jonker verscheen na afloop voor de camera van de NOS. Daar kwamen de woorden van Louis van Gaal ter sprake. Van Gaal vond dat het werk van zijn voormalige assistent belemmerd werd doordat hem zo vroeg verteld was dat zijn contract niet verlengd werd. "Het is mooi dat Louis zijn steun betuigt, dat doet me goed, ik denk dat ik er verstandig aan doe om vandaag maar helemaal niks over de KNVB te zeggen", reageerde Jonker luid en duidelijk.

Topvoetbalster Lieke Martens vecht tegen de tranen na emotioneel interview Oranje Leeuwin: 'Natuurlijk raakt dit me' Een interview van Daniëlle van de Donk na de EK-uitschakeling werd door goede vriendin Lieke Martens onthaald met een gevecht tegen de tranen. De voormalig topvoetbalster van de Oranje Leeuwinnen had het moeilijk met het naderende afscheid van de middenvelder.

Toch liet Jonker duidelijk blijken dat hij zich nog steeds niet kon vinden in het besluit van de KNVB: "Dit was een hele leuke job en ik heb niet voor niks in januari gezegd dat ik dit graag nog twee jaar had gedaan." Meer woorden wilde hij echter niet kwijt over zijn vertrek, maar hij liet weten er wel over na te denken om dat in de toekomst alsnog te doen.

EK vol akkefietjes

Jonker vertelde in aanloop naar het toernooi dat hij door de beslissing van de KNVB serieus had getwijfeld of hij wel naar het EK moest gaan. Die uitspraak zorgde voor een enorme rel, maar leek wel effect te hebben. Zijn team won de eerste wedstrijd met 3-0 van Wales en had dus een mooie uitgangspositie om de volgende ronde te halen.

De sprekende beelden: tranen van verdriet bij Daniëlle van de Donk en andere Oranje Leeuwinnen Het EK vrouwenvoetbal is voor de Oranje Leeuwinnen uitgelopen op een drama. De speelsters van bondscoach Andries Jonker liepen twee keer keihard in het mes van toplanden Engeland en Frankrijk en moesten daardoor al na de groepsfase afscheid nemen van Zwitserland. Check hieronder de sprekende beelden van de pijnlijke aftocht.

Toplanden Frankrijk en Engeland bleken uiteindelijk echter een flink maatje te groot. Nederland verloor met 4-0 van de ploeg van voormalig bondscoach Sarina Wiegman en ook tegen Frankrijk kreeg het uiteindelijk een flink pak slaag. Daardoor komt er dus al heel snel een einde aan het toernooi.