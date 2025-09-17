Een tragische gebeurtenis tijdens een voetbalwedstrijd in Servië. Tijdens het duel in de veteranencompetitie kwam oud-voetballer Dejan Milovanović op 41-jarige leeftijd op tragische wijze om het leven.

Milovanović speelde mee in de veteranenwedstrijd tussen Zvezdara en PKB. De voormalig sterspeler van Rode Ster Belgrado maakte in de zevende minuut zelfs nog een doelpunt. Toen hij later in de wedstrijd een vrije trap wilde nemen, zakte hij in elkaar.

Hij overleed helaas ter plekke aan een hartaanval. Dat werd door de competitie bevestigd. De speelronde die deze week gepland stond wordt daarom uitgesteld.

Voetbalcarrière

Milovanović doorliep de jeugdopleiding van Rode Ster Belgrado en speelde daar van 2001 tot 2008. Daarna kwam hij uit voor Lens, keerde terug naar Rode Ster en speelde ook nog voor Panionios. Zijn carrière sloot hij af bij Voždovac na het seizoen 2013/14.

Voor Servië speelde hij twee interlands, die beide in een nederlaag eindigden. Tegen Rusland verloor de nationale ploeg met 2-1, en drie dagen later was Duitsland met 2-0 te sterk. Met Rode Ster werd hij driemaal landskampioen en won hij vier nationale bekers. Met Lens veroverde hij ook de Franse tweede divisie.

Familie

De Serviër kwam uit een echte voetbalfamilie. Zijn vader was Dorde Milovanović, die speelde bij Rode Ster Belgrado in de jaren '70 en '80. Bovendien was hij een neef van ex-international Branislav Ivanović. Hij speelde van 2008 tot 2017 voor Chelsea. Van 2005 tot 2018 kwam Ivanoviç uit voor het nationale elftal van Servië.

'Vechter en voetbalmeester'

De clubs waar Milovanoviç voor heeft gespeeld staan stil bij het overlijden van de oud-voetballer. Zo deelt Rode Ster een emotioneel bericht. "Met grote spijt informeren wij de fans dat voormalig middenvelder en aanvoerder Dejan Milovanović ons op 41-jarige leeftijd veel te vroeg heeft verlaten."

"Hij hield het meest van voetbal. Het zal duidelijk zijn dat het op het veld was dat het hart van de grote Rode Ster-speler, vechter en voetbalmeester ophield met kloppen", aldus de club waarvoor hij 321 wedstrijden speelde en 40 keer scoorde. Hij won drie kampioenstitels en vier nationale bekers. "Deki, bedankt voor elke trap, voorzet, gewonnen duel, onderschepte bal, doelpunten en titels. Onze club betuigt haar diepste medeleven aan de familie Milovanović."