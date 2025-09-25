In Engeland is er met verslagenheid gereageerd op het overlijden van een voormalig Arsenal-talent. De pas 21 jarige Billy Vigar stierf na een ernstig ongeluk tijdens een voetbalwedstrijd bij zijn huidige club.

Tijdens de wedstrijd tegen Wingate & Finchley botste de speler van Chichester City, op het achtse niveau, tegen een hard oppervlak naast het veld. Vigar werd op het veld behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd werd uiteindelijk voortijdig gestaakt.

In een verklaring van Chichester City, kort na de botsing, stond: “Billy heeft ernstig hersenletsel opgelopen en ligt momenteel in een kunstmatige coma op de intensive care, waar hij de best mogelijke behandeling krijgt. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de uitkomst zal zijn en zelfs als alles goed afloopt, wacht hem een lange weg naar herstel.”

Club meldt tragisch nieuws

Dinsdag onderging Vigar nog een operatie. De ingreep verliep succesvol, maar uiteindelijk bleek de jongeling niet meer te redden. "De blessure bleek te ernstig en hij overleed op 25 september", schreef zijn club. "De reacties op het oorspronkelijke nieuws laten zien hoe zeer Billy gewaardeerd en geliefd was in de sport. Zijn familie is kapot van het feit dat dit is gebeurd tijdens de sport waar hij zo van hield.”

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Voormalig talent van Arsenal

Vigar is een product van de Arsenal-academie op Hale End en speelde regelmatig voor de O18- en O21-teams van The Gunners. Tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. Hij verliet de club in de zomer van 2024. De eerstvolgende wedstrijd van Chichester tegen Lewes is al uitgesteld en de volgende wedstrijd staat gepland voor dinsdag 30 september tegen Cheshunt.

De Noord-Londense club behoorde tot degenen die hun steun betuigden met een ontroerende boodschap. In de verklaring stond: “We wensen je een spoedig herstel, Billy. Iedereen bij Arsenal stuurt in deze moeilijke tijd liefde en steun naar Billy en zijn dierbaren.”

Tijdens zijn carrière speelde Vigar ook voor Hastings en Eastbourne Borough en kwam hij in de zomerse transferperiode naar Chichester. Zijn incident volgde op een vergelijkbare gebeurtenis met voormalig Bath City-speler Alex Fletcher.

Fletcher was een van degenen die Vigar steun betuigden. Hij schreef: “Het breekt mijn hart om dit verschrikkelijke nieuws te lezen. Ik stuur alle liefde, kracht en beste wensen naar de familie Vigar, zodat ze mettertijd kunnen genezen. Je komt hier wel doorheen, Billy.”