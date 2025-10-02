Melvin Boel kon met een schoon shirtje de media te woord staan nadat de trainer van Go Ahead Eagles met zijn ploeg voor een stunt had gezorgd in de Europa League. Panathinaikos werd met 2-1 verslagen in een kletsnat Athene. De omstandigheden om zijn belofte in te lossen waren er, maar zijn spelers spaarden Boel.

De trainer had voor de wedstrijd tegen Panathinaikos beloofd dat hij bij een Europese zege een buikschuiver zou maken voor de eigen fans. "Ik had beloofd dat als de jongens het zouden doen, dat ik het dan ook zou doen", zei Boel na afloop van de 2-1 zege tegen RTV Oost. "Maar ze kwamen me al heel snel tegemoet en zeiden dat we deze zouden bewaren. Dat kon ik niet afslaan", zei hij met een glimlach.

Geen buikschuiver

Het veld was ervoor gemaakt om lekker door te glijden en de 1200 meegereisde supporters op een feestje te trakteren, maar van de spelers van Go Ahead Eagles hoefde Boel het nu dus nog niet te doen. Niemand weet of er dit seizoen nog een Europese zege komt voor de club uit Deventer, maar ongetwijfeld wordt er gehoopt op een mooie avond in de Adelaarshorst.

'Het plan klopte'

Aanvoerder Mats Deijl wilde met Go Ahead Eagles 'zakelijk' spelen in Athene. "Het plan dat we hadden klopte", concludeerde de verdediger voor de camera van Ziggo nadat de ploeg uit Deventer met een 2-1-zege van het veld was gestapt. De overwinning kwam tot stand dankzij twee doelpunten van Milan Smit, nadat de Pool Karol Swiderski de thuisploeg nog wel op voorsprong had gezet.

'Daar ging het mis'

"Uit een hoekschop. Daar ging het mis, niet de eerste keer dit seizoen", keek Deijl terug. "Gelukkig kost het geen punten. Ik had ook wel het gevoel dat het erin zat. We speelden na die tegengoal iets opportunistischer. Als we nog meer vooruit hadden gespeeld, hadden we wellicht nog meer kansen gehad. Maar we hadden er aan twee genoeg."

