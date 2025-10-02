Go Ahead Eagles heeft een indrukwekkende prestatie geleverd door Panathinaikos te verslaan in de Europa League. Deze onverwachte overwinning levert de club niet alleen een sportief hoogtepunt op, maar ook een flinke financiële boost.

Go Ahead Eagles begon de Europa League-campagne met een startpremie van maar liefst 4,31 miljoen euro. Naast deze stevige basis wist de club al een aanzienlijk bedrag binnen te halen via de zogenaamde 'value pillar', een bedrag van tv-rechten en historische prestaties Europa. De verkoop van tv-rechten leverde 2,6 miljoen euro op. De teller stond dus al op zeven miljoen euro.

Mooie bonus

Door de stunt tegen Panathinaikos (1-2 winst) komt daar nog een extra bonus bovenop, waardoor de totale inkomsten nu een slordige 7,5 miljoen euro bedragen. Voor een club met een bescheiden begroting, slechts veertien miljoen euro en daarmee de nummer twaalf van de Eredivisie, is dit een enorme opsteker.

Doel van tien miljoen euro

De financiële vooruitzichten voor Go Ahead Eagles zijn veelbelovend. Het streven is om de inkomsten uit de Europa League op te schroeven naar tien miljoen euro. Dit kan worden bereikt via premies en bonussen die gekoppeld zijn aan prestaties in de groepsfase en de knock-outfase.

Winstpremie groepsfase: Voor elke overwinning ontvangt de club 450 duizend euro, terwijl een gelijkspel 150 duizend euro oplevert.

Bonus voor eindklassering: Clubs die bij de eerste acht eindigen, ontvangen een bonus van 600 duizend euro. Voor een eindklassering tussen plek negen en zestien is dit 300 duizend euro.

Achtste finale bonus: Het bereiken van de achtste finale levert 1,75 miljoen euro op. Clubs die de tussenronde winnen, kunnen dit bedrag eveneens bijschrijven.

Extra inkomsten via ranglijstbonus

Naast de wedstrijdpremies en bonussen is er ook een ranglijstbonus te verdienen. Het team dat als laatste eindigt in de competitiefase ontvangt 75 duizend euro, terwijl de nummer één maximaal 2,7 miljoen euro kan verdienen. Hoe hoger Go Ahead Eagles eindigt, hoe groter deze bonus wordt.

