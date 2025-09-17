José Mourinho heeft na zijn vertrek bij Fenerbahçe mogelijk weer een nieuwe uitdaging voor de boeg. Dat melden Portugese media. Hij wordt in verband gebracht met Benfica.

Benfica heeft dinsdag na de thuisnederlaag (2-3) in de Champions League tegen Qarabag FK uit Azerbeidzjan hoofdtrainer Bruno Lage ontslagen. Lage had sinds september vorig jaar de leiding over het team van de Portugese topclub. Hij won de nationale beker en de Portugese supercup. Benfica eindigde als tweede, maar wist zich ten koste van Fenerbahçe wel te plaatsen voor de Champions League.

De uitschakeling door Benfica luidde het einde in van José Mourinho bij Fenerbahçe. De coach wordt nu in verschillende Portugese media genoemd als de waarschijnlijke opvolger van Lage. Mourinho was in 2000 al enkele maanden hoofdtrainer van Benfica. Hij werkte daarna bij grote clubs als FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma en dus als laatste bij Fenerbahçe.

'We verwachten hem zaterdag'

Clubvoorzitter Rui Costa bedankt Lage voor zijn inzet bij de club en hint op zijn opvolger. "We geloven dat het tijd is voor verandering", klinkt het statement. "Wat betreft de nieuwe coach: we verwachten hem zaterdag op de bank bij de wedstrijd in Vila das Aves."

"De Benfica-coach moet een winnar zijn. Hij moet de club representeren in zijn grootheid en de vaardigheden hebben om het team naar het gewenste niveau te brengen", vervolgt hij. "We spreken geen namen uit. Er is momenteel nog geen nieuwe coach."

"Het was een zware week voor Benfica-fans na de wedstrijd tegen Santa Clara (1-1) en Qarabag (2-3). We hebben nog geen offers hoeven brengen en zijn niet uitgeschakeld in een competitie, maar we geloven dat dit het moment is om te veranderen", aldus Costa.

Chelsea

De komst van Mourinho zou ook een pikant weerzien met Chelsea betekenen. In de tweede speelronde van de Champions League speelt Benfica in Londen. De Portugees begon zijn carrière daar precies 25 jaar geleden als hoofdtrainer en keerde in de periodes van 2004 tot 2007 en 2013 tot 2015 terug.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.