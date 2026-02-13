PSV legde vrijdagavond een dramatische wedstrijd op de mat tegen FC Volendam. Ondanks dat het uitliep op een enorme blamage hoeft de PSV-selectie niet te rekenen op een straftraining. "Ik geef ze juist vrij", benadrukt trainer Peter Bosz direct na afloop.

PSV kreeg in de eerste helft nog aardig wat mogelijkheden, maar liet het volledig na om ze te benutten. De ploeg van Bosz heeft dit seizoen al op 67 doelpunten, maar wist in het vissersdorp pas in de 82e minuut het net te vinden. Dáár zat volgens de trainer het probleem. "We speelden in de eerste helft goed voetbal en veroverden de bal snel terug. We kwamen tot een aantal kansen, maar móéten dan gewoon scoren. Normaal gaan die ballen erin, maar nu niet", concludeert Bosz.

Rust voor Ismael Saibari

Volgens de 62-jarige coach heeft het in ieder geval niet met onderschatting te maken. "De eerste helft geeft aan dat het niets met lichtzinnigheid te maken heeft. We hebben het er voor de wedstrijd wel over gehad, omdat we ook al punten lieten liggen tegen Telstar en NAC Breda. Alleen, nu kregen we wel de kansen", vervolgt Bosz, die besloot Ismael Saibari rust te geven. Daar heeft hij geen spijt van. "Dat is een koe in zijn kont kijken. Natuurlijk heb ik hem er graag bij, maar we moeten ook kunnen winnen zonder hem. Dat hebben we ook gedaan tijdens de Afrika Cup."

'Ik ben er doodziek van'

Ondanks het puntenverlies heeft PSV nog steeds een immense voorsprong op naaste belagers Feyenoord (17 punten) en NEC (18 punten). Zij kunnen dit weekend nog wel profiteren van de nederlaag van de Eindhovenaren. "Ik ben er doodziek van, maar er is geen paniek. Dat slaat nergens op", zegt Bosz, die niet in wil gaan op de eventuele vroegste titel ooit die in gevaar komt. "Daar hou ik me niet mee bezig, maar dit is gewoon een onnodige nederlaag."

Vrije dagen voor PSV-selectie

Vroeger gaven trainers vaak straftrainingen na een deceptie, maar dat gaat Bosz niet doen. "Ik geef ze vrij. Juist omdat we uit zo'n drukke periode komen. We moeten weer fris worden om deze wedstrijden te winnen. Ik vind dat er des te meer reden is om de spelers twee dagen vrij te geven", verklaart Bosz. "We hebben zoveel wedstrijden gespeeld, dus dit kunnen ze gebruiken. Ze zijn meer gebaat bij rust dan bij een straftraining."

