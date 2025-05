Trainer Robert Maaskant moet 'na een gezamenlijke evaluatie' op zoek naar een nieuwe uitdaging

Trainer Robert Maaskant en Helmond Sport gaan uit elkaar. De 56-jarige oefenmeester stond op interimbasis voor de groep in Brabant, maar 'na een gezamenlijke evaluatie' komt er geen vervolg.

"Ik heb mijn interim-periode als positief ervaren en Helmond Sport als een ambitieuze club leren kennen. Ik vind het mooi dat ik de overgang naar het prachtige nieuwe stadion mee heb gemaakt en met inspirerende mensen heb mogen werken", reageert Maaskant, die de ontslagen Kevin Hofland opvolgde, op de website van Helmond Sport. Onder de interim-trainer boekte de club twee zeges, waarvan de laatste in maart.

Hij werd in februari aangesteld toen Helmond Sport tiende stond. De club is uiteindelijk als dertiende geëindigd. Maaskant trainde eerder onder meer RBC Roosendaal, Willem II en NAC Breda. Tot Helmond Sport was VVV-Venlo zijn laatste club, die hem in november 2019 ontsloeg.

Periode bij Helmond smaakt naar meer

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine sprak Maaskant al de wens uit om langer langs de lijn te staan. "Het trainerschap is mij weer erg goed bevallen", sprak Maaskant begin april. "Ik merk aan alles dat het bij me past." De trainer noemde het trainerschap echt 'zijn passie'.

Maaskant keerde na lange tijd weer terug als trainer op de Nederlandse velden. Helemaal weg was hij nooit, want hij is nog altijd vaak als analist werkzaam in de voetballerij. In al die jaren merkt hij dat hij een andere trainer geworden is. "Ik kan hoofd- en bijzaken een stuk beter scheiden, ik ben relaxter geworden. Ik zit niet meer urenlang op details die maar weinig voorkomen. De tijd met mijn staf gebruik ik efficiënter."

