Kleine Eredivisieclubs moeten ruimte maken voor topduels: 'Dat maakt de competitie juist interessant'

Het verkleinen van de Eredivisie zorgt voor flink wat discussie. Serie A-commentator Emile Schelvis en voetbaltrainer Robert Maaskant verschillen hierover sterk van mening. "Dát is waar de toekomst van het voetbal ligt", stelt Schelvis tegen Sportnieuws.nl. Maaskant denkt daar echter heel anders over: "Dan is de jeu van topduels er wel vanaf."

Schelvis ziet een duidelijke route voor het Nederlandse voetbal: de Eredivisie moet kleiner worden, met minder clubs en meer focus op topduels. Volgens de commentator kunnen duels zoals Ajax-RKC of Feyenoord-Almere City niet opboksen tegen de pracht en praal van grote affiches. "Met alle respect, met die duels ben ik he-le-maal klaar. Dat heeft iedereen nu wel gezien, toch?"

Maaskant ziet charme van Eredivisie

Maaskant heeft een héél ander beeld van de Eredivisie en kan zich niet vinden in het voorstel van Schelvis. Hij benadrukt de charme van de Nederlandse competitie en wijst op voorbeelden uit andere landen. In Schotland bijvoorbeeld, waar clubs meerdere keren per seizoen tegen elkaar speelden. "Op een gegeven moment is daar de charme ook wel een keer vanaf."

Hoewel Maaskant wel openstaat voor een verdere ontwikkeling van grote wedstrijden in de Champions League, ziet hij geen toekomst in een competitie waar enkel de Nederlandse top zes elkaar continu treft. "Op het moment dat we de top 6 tegen elkaar laten spelen en ze 27 keer tegen elkaar laten voetballen, dan gaat de jeu er wel een beetje vanaf."

'Praat men jaren later nog over'

Maaskant gelooft dat het huidige format met 18 teams en de play-offs om Europees voetbal juist zorgt voor extra spanning. "Al die clubs zijn nog bezig met iets. Dat maakt de competitie juist interessant. Het heeft ook zijn charme dat topclubs als Ajax, PSV en Feyenoord op bezoek gaan bij kleinere teams zoals Almere City of PEC Zwolle. Die wedstrijden bieden juist kans op uitschieters."

Hij benadrukt dat juist de wedstrijden tegen kleinere teams voetballers en fans emotionele hoogtepunten bieden. "Die local heroes hebben één keer de dag van hun leven. Dat zijn duels waar over twintig jaar nog steeds over gepraat wordt. Dat is ook de charme van het voetbal", sluit Maaskant het onderwerp af.

