Robert Maaskant ziet langer trainerschap na interim-periode wel weer zitten: 'Ik vind wel dat je dan moet presteren'

Robert Maaskant stapte na jaren van afwezigheid weer in het trainerschap. De interim-coach van Helmond Sport heeft het weer erg naar zijn zin langs de lijn en zou die periode best willen verlengen. "Het trainerschap is mij weer erg goed bevallen", erkent hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ik merk aan alles dat het bij me past."

"Het trainerschap is toch wel echt mijn passie", zei Robert Maaskant enthousiast. Hij werd gevraagd of hij nog open stond voor klussen in het trainerschap na de interim-periode en hij reageerde volmondig met ja.

"Deze periode is mij heel goed bevallen. En je weet dat je niet elke week juichend het veld af gaat bij Helmond Sport, maar ik geniet van het werken met de groep en mijn staf ", noemt hij in de podcast.

Terugkeer als trainer

Maaskant keerde na lange tijd weer terug als trainer op de Nederlandse velden. Helemaal weg was hij nooit, want hij is nog altijd vaak als analist werkzaam in de voetballerij. In al die jaren merkt hij dat hij een andere trainer geworden is. "Ik kan hoofd- en bijzaken een stuk beter scheiden, ik ben relaxter geworden. Ik zit niet meer urenlang op details die maar weinig voorkomen. De tijd met mijn staf gebruik ik efficiënter."

Momenteel besteedt hij veel tijd aan zijn job bij Helmond én zijn mediaoptredens. "Mijn vrouw zie ik niet veel, nee", lacht hij. "Maar dat komt ook omdat zij een weekje weg was. Maar zonder dollen: ik ben nog wel van de generatie die hard wil werken. Het voelt vaak niet als werk."

De toekomst van Maaskant

Van stoppen wil hij voorlopig dus niks weten. Maar wat voor klus hij dan zou willen aannemen, weet hij niet. "Je weet nooit wat er komt. En misschien komt er wel niks, dan ga ik weer wat anders doen. Dat kan ook, maar het moet wel betrokkenheid met de sport hebben." Hij heeft al vaker aangegeven dat hij buiten het trainerschap ook andere mooie functies in de voetballerij wil bekleden.

Helmond Sport

Hij is kritisch op zichzelf als het over een eventueel vervolg gaat bij Helmond. "Maar goed, ik vind wel dat je dan ook moet presteren. En ik vind dat we tot nog toe te weinig wedstrijden hebben gewonnen om te zeggen dat we er een spektakel van maken."

Bij zijn huidige werkgever Helmond Sport is er nog altijd geen vervanger geworden. Eén en één is twee, zou je zeggen. "Hier kan ook altijd nog", erkent Maaskant. Maar gesprekken lopen nog niet volgens de Bredanaar. "Dat was ook de afspraak. Dit was begonnen als een interim-klus, dus dat hoeft voor mij ook niet. Maar je weet nooit wat er gebeurt."

