Givairo Read zal voorlopig niet in actie komen voor Feyenoord. De rechtsback van de Rotterdammers wordt wederom geplaagd door een hamstringblessure en wordt door trainer Robin van Persie pas in maart terug verwacht. Bovendien zijn er naast Read nog meer spelers over wie de trainer (voorlopig) niet kan beschikken.

Read liep begin november een hamstringblessure op. Hij maakte afgelopen zondag zijn rentree in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Van Persie besloot hem niet te wisselen en zag hem in de slotfase opnieuw geblesseerd raken.

"Ik baal daar enorm van, vooral voor Givairo", zei de coach van Feyenoord tijdens een persconferentie. "We bespreken alles met elkaar. Dat is nu ook gebeurd. Maar wisselen hoort bij de rol van een trainer. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk."

Afwezigen

Naast Read, moet Van Persie het zondag tijdens de Rotterdamse derby met Sparta ook stellen zonder Oussama Targhalline (Afrika Cup) en de geblesseerde Gernot Trauner, Gaoussou Diarra, Malcolm Jeng en Thomas Beelen. Jakub Moder en Bart Nieuwkoop zijn er ook nog niet bij, maar keren volgende week terug bij de selectie.

'Vervelend onderbuikgevoel'

De rol van Van Persie ligt onder een vergrootglas. Feyenoord won slechts twee van de laatste elf duels in verschillende competities. De achterstand op koploper PSV is opgelopen tot 13 punten. Feyenoord, de nummer 2 van de ranglijst, heeft nog maar 3 punten meer dan Ajax.

"Ik houd me niet met andere teams bezig maar met mijn eigen ploeg", zei Van Persie. "Ik heb wel een vervelend onderbuikgevoel. Als Feyenoord zijnde moet je meer wedstrijden winnen. Ik wil dat onze supporters trots zijn op onze spelers. Dat is mijn enige belang en daar werken we hard voor."

