Trainer Robin van Persie heeft zich uitgesproken op de persconferentie van Feyenoord richting het duel met Sparta. Het ging weinig over de wedstrijd, maar veel over de kritiek die de trainer krijgt in Rotterdam na de blessure van Givairo Read. "Dan moet je beter je huiswerk maken."

Robin van Persie was niet te spreken over een artikel dat afgelopen week in het Algemeen Dagblad stond. Daarin werd geschreven dat Givario Read, tegen het advies van de medische staf in, niet gewisseld was in het uitduel met Heerenveen. Nu is Read er voorlopig uit met een hamstringblessure en hij wordt niet terugverwacht vóór maart. "Ik heb het stuk gelezen, maar het klopt niet", zei hij stellig op de persconferentie.

Blessure Read

Van Persie legt uit dat de keuze om Read te laten spelen, een gezamenlijke keuze was. "We maken keuzes altijd in samenspraak en dat is in deze niet anders geweest. Hoe je het ook wendt of keert, iedere wissel valt uiteindelijk onder mij. Je kan mij er altijd op aankijken, dat hoort bij de rol als trainer. Daar baal ik van, vooral voor Givairo Read."

Van Persie snapt dat het moeilijk is om vanaf de buitenkant hierover te oordelen, maar stelt dat hij het in de ogen van de buitenwacht nooit goed kan doen. "Toen ik Luciano Valente in Boekarest, in de Europa League, na een uur wisselde, liet ik mijn oren teveel hangen naar de performance afdeling. Nu is het weer niet goed. Uiteindelijk werken we goed samen met elkaar. Gaat dat altijd goed? Nee, dat is nu ook niet goed gegaan met Read. Dat is voor hem erg vervelend", benadrukt Van Persie.

'Dat vind ik kwalijk'

Later in de persconferentie kreeg Van Persie de vraag: Vond iedereen het een goed idee om een speler die 9 november voor het laatst heeft gespeeld, direct 90 minuten te laten spelen? "Daar heb ik net antwoord op gegeven", zei hij. Maar daarmee was de kous niet af. Opnieuw kreeg hij een vraag over Read. "Nogmaals... Wij maken", zo begon hij zijn zin.

Maar Van Persie besloot wat anders te zeggen. "Ik vind als je zo'n stuk opschrijft, dan moet je wel alle feiten op een rijtje hebben en als je die niet hebt dan heb je op mij niet per se invloed. Maar blijkbaar wel op een gedeelte van onze supporters. Dus dit is ook direct een oproep voor alle supporters: geloof niet alles wat in het stuk (van het AD, red.) staat. Want hij weet simpelweg niet wat er gebeurd is. Dat vind ik wel kwalijk."

'Huiswerk beter maken'

Van Persie had graag gewild dat er wat aan hem gevraagd was over de situatie via de persvoorlichter. "Voordat je het klakkeloos opschrijft. Want veel situaties liggen toch net even anders dan geschreven wordt." Journalisten leggen uit hoe zijn aan hun informatie komen, vervolgens geeft Van Persie nog één keer antwoord. "Wat er geschreven is, kan je als mening geven maar niet als feit. Dat is blijkbaar dat ik tegen een advies ben ingegaan, dan moet je je huiswerk maar beter maken."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.