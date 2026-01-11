Sem Steijn heeft zich weer laten gelden bij Feyenoord. De veelbesproken middenvelder is hersteld van zijn blessure en was direct weer trefzeker voor zijn ploeg. Het was een fijn moment voor de speler bij wie de aanvoerdersband werd afgepakt deze winter. Robin van Persie was trots op zijn speler. "Hij is er even uit geweest, dus hij heeft persoonlijk een goede wedstrijd gehad."

Steijn is de afgelopen tijd behoorlijk vaak onderwerp van gesprek geweest bij Feyenoord, deze middag eindelijk maar weer eens om een reden die hemzelf tevreden stemt: hij scoorde een knappe goal voor de club uit Rotterdam. Uiteindelijk zag hij vanaf de bank hoe Heerenveen toch nog de gelijkmaker scoorde. "Die wissel ging in samenspraak, dat is helemaal prima. Het pijpje was wel leeg", zegt Steijn na afloop bij ESPN.

Wedstrijd Sem Steijn

Dat beeld schetst Robin van Persie ook op de persconferentie na afloop. "We waren steeds in gesprek met Steijn en Givairo Read. Ze moesten zo lang als mogelijk spelen, want we hadden nou ook niet heel veel opties." Even later bespreekt hij in het kort wat hij van de wedstrijd van Steijn vond. "Hij heeft hard gewerkt en pikt zijn goaltje mee. Dat was een knappe, want die kopbal was absoluut niet makkelijk. Als je een tijdje eruit bent dan heeft hij persoonlijk wel een goede wedstrijd gehad."

Dat vond Steijn ook, vertelde hij na afloop. " 'Ik vond het een prima wedstrijd. Ik weet niet wat je bedoelt met 'ik heb je weinig gezien', maar ik zat er best lekker in. Goede goal en ook betrokken bij de eerste goal in de lage opbouw. Verder heb ik mijn dingetje wel gedaan, denk ik."

Teleurstellend resultaat

Van Persie was over het algeheel niet tevreden met het spel van Feyenoord, dat bij tijd en wijlen erg slordig was. "Als je een voorsprong vasthoudt tot de 87e minuut zou dat genoeg moeten zijn. Zij hadden de tweede helft dan wat meer de bal, maar ze creëerden niet eens gek veel. Vanuit die gedachten zou het genoeg moeten zijn om met 3 punten weg te aan. Dat verandert door die corner, want uiteindelijk is het geen schande dat je in laag blok komt als je voorstaat. Maar ik vind wel dat je daar beter mee om moet gaan, zeker vanuit het omschakelen", zei Van Persie daarover.

Feyenoord staat nu dertien punten achter op koploper PSV en ziet Ajax, als ze winnen bij Telstar, tot 3 punten komen. Volgende week speelt Feyenoord in eigen huis de Rotterdamse derby tegen Sparta.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.