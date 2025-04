Trainer Ruben Amorim mist warmte en steun van fans bij Manchester United: 'We weten wat we doen'

Manchester United-coach Ruben Amorim mist de steun die hij kreeg bij zijn vorige club Sporting. De Portugese trainer prijst de steun van de United-fans, maar denkt ook terug aan de warmte die hij in Alvalade voelde.

In een interview met DAZN voorafgaand aan de wedstrijd tussen Manchester United en Lyon, de return in de kwartfinale van de UEFA Europa League, prees Ruben Amorim de steun die hij in Engeland ervaart, ondanks de moeilijke periode van de 'Red Devils'. Hij gaf echter ook toe dat hij de supporters van Sporting mist.

"Allereerst is de steun ongelooflijk, gezien de fase waarin we ons bevinden", begint Amorim die na een dramatische seizoensstart het stokje overnam van Erik ten Hag. Hij wist het tij echter niet te keren en de ploeg staat nu op plek 14 in de Premier League. Daar zijn de supporters niet tevreden mee.

"Het stadion, de fans die we hebben, de manier waarop ze ons op straat benaderen, is compleet anders dan wat we gewend zijn in Portugal", aldus de 40-jarige coach. "Ik heb altijd genoten van de Portugese fans, ik heb altijd geluk gehad met hen, en ik mis de supporters van Sporting."

Vertrouwen

Hij hoopt dat de United-fans vertrouwen houden. "Ik kan ze verzekeren dat we weten wat we doen. Dat is heel duidelijk. Alle commotie rond Manchester United wekt de indruk dat het hier een chaos is, maar dat is verre van waar. We weten dat de lijn dun is, maar ik kan zeggen dat we weten wat we aan het doen zijn," aldus Amorim.

De ploeg kan donderdag nog de halve finale van de Europa League bereiken. In het uitduel werd het 2-2, dus alle kansen liggen nog open.

