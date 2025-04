Falende André Onana 'schrikt' van Manchester United-besluit met grote gevolgen

Hij was een van de uitblinkers van een memorabel Ajax-team, maar André Onana beleeft momenteel een gitzwarte periode in zijn carrière. De doelman uit Kameroen (29) stapelt in Engeland fout op fout, wordt belachelijk gemaakt en lijkt financieel in de problemen te komen.

Sinds Onana in 2023 als opvolger van David de Gea werd gepresenteerd, presteert de Kameroener zeer wisselvallig. Vorige week beleefde hij een absoluut dieptepunt, Nadat hij openlijk ruzie maakte met een speler van de toenmalige tegenstander Olympique Lyon, ging hij tegen de Fransen in de Europa League wederom flink in de fout. Zijn trainer Ruben Amorim nam daarom een pijnlijk besluit.

Kansloos verlies zonder Onana

De Portugees besloot zijn doelman buiten de selectie te laten voor het Premier League-duel met Newcastle United. Altay Bayindir nam zijn plek onder de lat over. Veel haalde dat overigens niet uit, want United verloor kansloos met 4-1. Zonder Onana dus, die vervolgens nog een vervelend nieuwtje kreeg.

Salaris Onana naar beneden

Daar is het platform The Athletic namelijk zeker van. Volgens hen wordt het salaris van Onana namelijk volgend seizoen flink verlaagd. Dat heeft niet alleen met de fouten van de doelman te maken, maar wel met de algehele prestaties van de club. Manchester United gaat de Champions League via de competitie niet halen en moet dus de Europa League winnen om toch mee te doen.

Als dat niet lukt, gaat het salaris van de Kameroener flink naar beneden. Het zorgde volgens het medium voor een geschrokken Onana, die naar verluidt nu wekelijks bijna 120.000 euro krijgt.

De doeman die in 2023 voor zo'n 50 miljoen pond werd overgenomen van Internazionale lijkt desalniettemin gewoon op Old Trafford te blijven. Dat heeft te maken met de financiële situatie van de in verval geraakte topclub. Zij zouden Onana best willen verkopen, maar kunnen hem niet zomaar van de hand doen. Onana moet immers een flink deel van het betaalde bedrag opleveren en het is na het afgelopen seizoen maar de vraag welke club dat wil.

Herkansing voor Onana?

Komende donderdag krijgt United de ultieme kans om het seizoen nog niets van kleur te geven. Op Old Trafford moet het in de return van de kwartfinale van de Europa League afrekenen met Olympique Lyon. Door het geblunder van Onana eindigde het in Frankrijk in 2-2. Het is de vraag wie er na de teleurstelling in Frankrijk en de zware nederlaad in Newcastle onder de lat staat in Manchester.

