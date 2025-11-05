De beelden waren in en in triest tijdens PSG - Bayern München in de Champions League. Grote sterren Ousmane Dembélé en Achraf Hakimi moesten al in de eerste helft van het veld met op het oog ernstige blessures. Na de scans zijn de diagnoses niet misselijk.

Paris Saint-Germain is zwaar gehavend uit de met 2-1 verloren clash met Bayern München in de Champions League gekomen. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi en Nuno Mendes hebben blessures opgelopen en zullen meerdere weken aan de kant staan, bevestigt de club uit Parijs. De Franse sterspeler Dembélé, die dit seizoen al zeven wedstrijden miste door een hamstringblessure, viel tegen Bayern uit met een kuitblessure. De Portugese linksback Mendes heeft een verstuikte knie overgehouden aan het duel.

Stevige blessure Hakimi

Bij Hakimi was het meteen duidelijk dat het om een stevige blessure zou gaan. Vlak voor rust moest hij geblesseerd gewisseld worden na een onbesuisde tackle van Luis Díaz. De Colombiaan moest daardoor met rood van het veld. Hakimi, aanvoerder van het nationale elftal van Marokko, heeft zijn linkerenkel verstuikt. De Afrika Cup, die zijn land vanaf 21 december organiseert, lijkt net niet in gevaar te komen.

'Daar moeten we mee omgaan'

PSG, de titelhouder in de Champions League, wordt het hele seizoen al geplaagd door blessures. De Franse international Désiré Doué viel onlangs weg met een dijbeenblessure en is ook voorlopig niet inzetbaar. "Ik kan me geen enkele wedstrijd herinneren waarin de hele selectie fit was", zegt trainer Luis Enrique. "Het is een ander soort seizoen en daar moeten we mee omgaan. Ik blijf kalm en heb er vertrouwen in dat we onze spelers en ons niveau weer op peil zullen krijgen", aldus de Spanjaard.

