Het EK zit erop voor Jong Oranje en daarmee wordt een periode van twee jaar afgesloten voor een behoorlijk grote groep. Michael Reiziger hield de groep voornamelijk hetzelfde, maar voor een aantal lijkt het tijd om het tijdperk Jong Oranje achter zich te laten. Bijvoorbeeld voor Jorrel Hato, die al vaak zat bij het 'grote' Oranje zat.

En dat is dan ook wel de wens van de pas 19-jarige verdediger van Ajax. In feite zou hij nog een jaar of vier mee kunnen bij Jong Oranje, maar dat is uiteraard niet zijn ambitie. Eerst is er ruimte voor Hato om te balen. "Het is echt echt zonde", zegt hij enigszins gefrustreerd na afloop. "We waren steeds te laat bij de tweede bal en dat hebben we eigenlijk de hele wedstrijd laten liggen", analyseert hij.

Niet goed verdedigen

De tweede goal omschreef hij als een goede goal van Harvey Elliott. "Maar je kan het van twee kanten bekijken: een goede goal of niet goed verdedigen. Ik vind dat we daar niet goed verdedigen. We staan een beetje te kijken wat hij zou doen. We dwongen hem niet achteruit, wat we normaal wel doen. Er zijn dingen gebeurd die ons normaal niet gebeuren."

Trots

Net als Michael Reiziger, Luciano Valente en Noah Ohio is Hato vooral trots. "De manier waarop we eruit gaan is klote, we hadden meer verdiend. Maar ik ben gewoon trots op de jongens. We zijn twee jaar geleden begonnen met keihard werken om de finale te halen. Helaas niet gehaald, maar ik kan wel terugkijken en zeggen dat iedereen keihard heeft gewerkt. Het klinkt gek, maar ik ben tevreden."

Het grote Oranje

Maar toch wordt het gauw tijd om verder te kijken. Hato is dan ook helemaal niet blij dat het seizoen erop zit: "Ik had die finale nog willen spelen. Nu er niks meer is, vind ik de vakantie prima, maar ik ben niet blij dat het erop zit." De twee-jarige cyclus kan ook zomaar het einde betekenen voor Hato bij Jong Oranje. "Ja, uiteindelijk wil ik wel bij het grote Oranje zitten, al ben ik pas 19. Ik kan hier nog jaren zitten, maar het is aan mij om te bewijzen dat ik bij het eerste hoor te zitten."