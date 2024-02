Edwin van der Sar deelt positieve update: 'Ik heb weinig schade, denk ik'

Edwin van der Sar werd afgelopen zomer getroffen door een hersenbloeding. De oud-keeper en voormalig algemeen directeur van Ajax is nog altijd herstellende daarvan, maar hij maakt het naar omstandigheden goed. Onlangs deelde Van der Sar een update over zijn situatie.

Het ging mis voor Van der Sar op vakantie in Kroatië. Hij is nog niet helemaal de oude, maar wel op de weg terug. Dat zei Van de Sar in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-keeper kreeg van René van der Gijp de vraag hoe het met hem ging. "Goed man, goed. Het is niet zo dat ik er helemaal geen last meer van heb, maar het gaat goed. Ik heb weinig schade, denk ik", reageerde Van der Sar.

"Het is natuurlijk ook zo dat ik nog geen hele dag op kantoor heb gezeten van acht uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds met allerlei vergaderingen", ging hij verder. Toch is Van der Sar positief: "Het gaat goed met me."

Wim Kieft over Van der Sar

Wim Kieft, ook onderdeel van de podcast, bevestigde bij Veronica Offside dat het goed leek te gaan met Van der Sar. "Hij zag er echt heel goed uit. Hij zag er veel beter uit. Hij heeft natuurlijk een goede tik in zijn gezondheid gekregen, maar hij zag er nog beter uit dan in zijn periode bij Ajax. Dat doet je echt goed, om uit die wereld te zijn", dacht Kieft.