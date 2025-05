TV-gids Ajax - NEC: op deze zender bekijk je de mogelijke kampioenswedstrijd van de Amsterdammers

Het kan zondag 11 mei 2025 een bijzondere dag worden voor de Ajax-fans. De Amsterdammers spelen zondagmiddag het thuisduel met NEC en met een beetje mazzel pakt de ploeg van Francesco Farioli de landstitel. Check in dit artikel op welke zender het mogelijke kampioensduel te zien is.

Of het daadwerkelijk een kampioenswedstrijd wordt, hangt af van het duel tussen twee rivalen van Ajax. Om 14.30 uur trappen Feyenoord en PSV in de Rotterdamse Kuip af. De nummer drie ontvangt de nummer twee uit Eindhoven en Ajax zal het duel ongetwijfeld in de gaten houden. Mocht PSV verliezen, dan gloort vandaag namelijk al de landstitel.

PSV komt dichterbij

PSV heeft op dit moment namelijk een achterstand van vier punten en met nog drie duels te spelen kan Ajax dat bij puntenverlies vergroten tot zeven. Mocht dat zo zijn, is het team van Francesco Farioli niet meer te achterhalen.

Of dat het geval is, weten we dus pas vanmiddag. Hoe dan ook hoopt Ajax op een zege, want dat is stiekem weer een poos geleden. De laatste twee duels werden niet gewonnen (4-0 tegen FC Utrecht en 1-1 tegen Sparta Rotterdam), waardoor PSV flink dichterbij kwam, Als Ajax wint van NEC, heeft het nog alle kaarten in handen in de resterende wedstrijden in de Eredivisie.

Op deze zender is Ajax - NEC te zien

Dat moet gebeuren in de Johan Cruijff ArenA, waarom 16.45 uur wordt afgetrapt. Televisiekijkers moeten zoals gewoonlijk hun heil zoeken op ESPN. De rechtenhouder kiest ervoor om de wedstrijd op ESPN 1 uit te zenden.

NEC staat overigens dertiende en is inmiddels veiliggespeeld. De Nijmegenaren kunnen niet meer degraderen en zouden in theorie nog kans maken op de play-offs voor Europees voetbal. Die kans lijkt echter zeer klein.

