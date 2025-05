Wat Ajax kan leren uit het vorige duel met NEC in Nijmegen: 'Laat die gekte de Ajacieden drijven'

Het kan zomaar eens een cruciaal duel worden voor Ajax; het treffen met NEC. Mocht PSV verliezen van Feyenoord en Ajax winnen van de bezoekers uit Nijmegen, dan is het 38e landskampioenschap een feit. Maar echt veel vertrouwen kan Ajax niet putten uit het eerste duel dit seizoen, tenzij ze met één speler in het bijzonder zullen starten.

De eerste editie, op 1 december 2024, verliep namelijk alles behalve soepeltjes voor de Amsterdammers. Dit had mede te maken met de tijd waarin Ajax toen zat. Het was de periode dat ze nog meededen in Europees verband en waarin Francesco Farioli nog erg veel wisselde. Dat was merkbaar, want hij voerde toen zes wisselingen door. Eén daarvan bleek achteraf wel cruciaal te zijn.

Zwak spel Ajax

Maar achterin bracht het wel wat problemen. Ahmetcan Kaplan vormde het centrum met de vaste kernspeler Josip Sutalo. Echter liep het wat stroef, de opbouw werd amper verzorgd omdat er ook op het middenveld veel veranderd was. Daar stond Branco van den Boomen ineens, met Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson, die nu bij Sparta speelt. Het was allemaal niet echt op elkaar ingespeeld, want vrijwel elke bal kwam bij Remko Pasveer terecht. Het was niet best, zoals wel vaker in die tijd werd gedacht: hoe gaat Ajax dit ooit flikken?

Dat Ajax er totaal niet uit kwam, was ook te zien in het eerste kwartier. Na vijf minuten had NEC al twee grote kansen gekregen, die door eigen toedoen om zeep werden geholpen. Bij de 1-0 van de thuisploeg werd al helemaal duidelijk dat Ajax niet op elkaar was ingespeeld. Enes Ünal kreeg een vrije doorloop dwars na een pass dwars door het centrum. Pasveer kon nog keren maar de rebound ging erin via Sontje Hansen.

Weghorst neemt Ajax bij de hand

Toen was het de beurt aan de functionele wissel aan de zijde van Ajax: Wout Weghorst. Hij wachtte al een poos op een basisplaats en kreeg deze voor het eerst in Nijmegen omdat Brobbey een hoofdblessure had. Weghorst zelf was ook niet helemaal fit, was ziek maar kon starten. Hij was dé man bij Ajax met twee doelpunten waardoor de wedstrijd gewonnen werd. Twee kansen kreeg Ajax, en die verzilverde hij hoogst persoonlijk. Er was maar een klein aantal bij machte om een normale aanval te creëren en hij was er één van met Taylor.

Na afloop was hij ook niet bang om zich eerlijk op te stellen tegenover zijn trainer, die hem had gewisseld ondanks zijn twee doelpunten. Weghorst heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij niet fan is van al het wisselen. “Ik zou een spits met twee doelpunten altijd laten staan”, klaagde hij na afloop. Hij had net Ajax naar de tweede plaats geschopt, maar een vaste basisplaats zou hij nooit krijgen.

Wie is de nummer 1?

Ironisch genoeg speelt de vraag nu wederom op of Weghorst niet boven Brobbey moet staan in de pikorde bij de laatste drie wedstrijden van het seizoen. Na een nederlaag bij Utrecht, een gelijkspel thuis tegen Sparta en weinig input van Brobbey wil men Weghorst weer zien. Tegen Sparta zorgde hij in de korte tijd dat hij speelde voor vuur, legio aan kansen en wat gif in het team. Het lijkt zomaar erop dat die mentaliteit is wat Ajax nodig heeft richting de eindstreep.

Het was nota bene Weghorst die aan het begin van het seizoen voor gek werd gezet toen hij zei dat hij met Ajax kampioen zou worden. Laat die gekte Ajax drijven de laatste weken. Hij is vaak bekritiseerd, dan wel terecht of onterecht. Maar als Ajax het niet met mooi voetbal kan halen, zoals tegen bijvoorbeeld Utrecht is gebleken, kan er altijd nog gevochten worden tot het doel bereikt is. Laat Weghorst daar nou net goed in zijn.

