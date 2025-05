TV-gids Feyenoord - PSV: zo kijk je naar de cruciale topper in de Eredivisie

In Rotterdam wordt deze zondag een cruciale Eredivisiewedstrijd afgewerkt. Het Feyenoord van Robin van Persie ontvangt in De Kuip PSV, dat tweede staat en nog een piepkleine kans op de landstitel heeft. Feyenoord kan nog strijden voor een direct Champions League-ticket. Check hier hoe je de wedstrijd live kan kijken.

De laatste weken van het Eredivisie-seizoen zijn aangebroken en voor PSV en Feyenoord staat er nog veel op het spel. De Eindhovenaren van Peter Bosz staan tweede met 70 punten en kunnen het gat met Ajax al dan niet tijdelijk verkleinen tot één punt. De Amsterdammers komen later deze zondag in actie tegen NEC (16.45 uur).

Het jaar van PSV-trainer Peter Bosz bij Ajax: stroeve start, Europees succes en met ruzie de deur uit PSV en Ajax zijn dit jaar flink met elkaar in strijd om het kampioenschap. Voor Peter Bosz is dit een gevecht met een oud-werkgever van hem. Eén jaar was hij trainer in Amsterdam, het kampioenschap ging naar Feyenoord maar hij bereikte wél de Europa League-finale én verdiende een mooie overstap naar Borussia Dortmund. Dat ging alleen niet zonder slag of stoot. Het rommelde bij Ajax.

Het treffen in De Kuip begint om 14.30 uur. Feyenoord wil koste wat kost winnen om nog een kans te maken op het directe Champions League-ticket. De nummers één en twee van de competitie plaatsen zich namelijk rechtstreeks voor het lucratieve toernooi. Feyenoord heeft nu nog vijf punten minder, maar kan het verkleinen tot twee punten als ze de Brabanders verslaan.

Mocht dat gebeuren, kan dat in Amsterdam resulteren in een volksfeest. Bij een nederlaag van PSV kan Ajax namelijk kampioen worden.

Collega-trainer smult van clash tussen Robin van Persie en Peter Bosz: 'Nu komt de ware aard naar boven' De ontknoping in de Eredivisie brengt ons een absolute kraker: Feyenoord tegen PSV in De Kuip. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine is Robert Maaskant uitgesproken over het duel van komende zondag. "Feyenoord krijgt nu voor het eerst échte weerstand", aldus Maaskant.

Scheidsrechter bij Feyenoord - PSV

De wedstrijd vindt in De Kuip wordt dus om 14.30 uur in gang gezet. Danny Makkelie moet het altijd beladen potje in goede banen leiden. Beide ploegen staan al voor de vierde keer dit seizoen tegenover elkaar. Drie keer eerder werd er in het Philips Stadion gespeeld. Afgelopen zomer won Feyenoord na strafschoppen (4-4) de Johan Cruijff Schaal. In de competitie werd het in Eindhoven 3-0 voor PSV en dit kalenderjaar knikkerde Peter Bosz de Rotterdammers met 2-0 uit de beker in de kwartfinale.

Welke zender is Feyenoord - PSV te zien

Fans van beide teams kunnen de wedstrijd uiteraard op televisie zien, maar daar hebben ze wel een EPSN-abonnement voor nodig. De wedstrijd wordt namelijk uitgezonden op ESPN 2.

Huidige stand

Alles over Eredivisie

