Het EK vrouwenvoetbal komt vanavond tot een zinderend einde. De finale gaat tussen de twee absolute toplanden Engeland en Spanje. De Engelsen staan onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, die op EK's nog altijd ongeslagen is. De aftraptijd is een bijzondere, dus zorg dat je de tv op tijd aan zet. Op deze zender kijk je live naar Engeland - Spanje in de finale van het EK voor vrouwen.

De 55-jarige Wiegman is al een paar keer door het oog van de naald gekropen dit EK. Met Engeland verloor ze de openingswedstrijd in de groep van Frankrijk, waarna de kritiek op de Haagse flink toenam. De tweede wedstrijd was uitgerekend tegen Nederland en de Oranje Leeuwinnen met wie ze in 2017 Europees kampioen werd, stuurde ze met een pijnlijke 4-0 nederlaag naar de uitgang in Zwitserland. De 6-1 zege op Wales was weer klinkend in het afsluitende groepsduel.

Engeland moeizaam

Maar in de knock-outfase gaat het Engeland vreselijk moeilijk af. Eerst kwam Zweden in de kwartfinales met 2-0 voor, maar zorgden de gouden wissels van Wiegman ervoor dat de verlenging werd gehaald. In de bizarre strafschoppenserie klopte Engeland Zweden alsnog. In de halve finale tegen Italië kwam Engeland weer op achterstand, maar breidde de ploeg het weer recht binnen negentig minuten. Dit keer zorgde de verlenging al voor de beslissing: 2-1.

Spanje de tegenstander

En nu wacht in de finale het misschien wel beste land ter wereld; Spanje. De regerend wereldkampioen versloeg Engeland in de finale van het WK voetbal twee jaar geleden. Dat was de vierde finale van een eindtoernooi op rij voor Wiegman, die nu dus al op vijf staat. Op EK's is de Nederlandse bondscoach onverslaanbaar. Ze won het toernooi in 2017 (met Nederland) en 2022 (met Engeland) en zou nu dus voor de derde keer achter elkaar Europees kampioen worden. Met Nederland (2019( en Engeland (2024) haalde Wiegman ook nog de finales van het WK.

Op welke zender is Engeland - Spanje?

De EK-finale begint vanavond al om 18.00 uur Nederlandse tijd. Dat is veel vroeger dan de afgelopen duels gebruikelijk was. Toen was de aftrap telkens om 21.00 uur. Nu dus rond etenstijd en dat botst weer met de laatste etappe van de Tour de France. Het EK vrouwenvoetbal krijgt van de NOS voorrang, dus moet je inschakelen op NPO 1 om de finale Engeland - Spanje live te zien. Vanaf 17.10 uur begint de voorbeschouwing. De laatste etappe van de Tour de France wordt vanaf 16.00 uur uitgezonden op NPO 2.