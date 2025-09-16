PSV trapt dinsdagavond af in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz neemt het al vroeg op de avond op tegen Belgisch landskampioen Union Saint-Gillis. Lees hier op welke zender je de wedstrijd live kunt zien.

De landskampioen van Nederland neemt het in de eerste wedstrijd van de competitiefase op tegen een Champions League-debutant. Union wist zich voor het eerst te plaatsen voor het miljoenenbal, doordat de club uit Brussel vorig seizoen kampioen van België werd.

In het voorseizoen speelden de ploegen al een oefenduel tegen elkaar. Deze werd met 1-0 gewonnen door PSV. Toch verwacht trainer Peter Bosz geen gemakkelijke wedstrijd tegen de Belgische kampioen. " Het doel is natuurlijk om te winnen. Maar let op dit team dat al jaren fantastisch werk levert. Ze zijn de huidige kampioen van België en gaan opnieuw aan de leiding in hun competitie. Ze spelen goed en kunnen gevaarlijk zijn", vertelde hij op de persconferentie in aanloop naar het duel.

Belangrijke start

De eerste wedstrijd kan meteen een cruciale zijn voor de ploeg van Bosz. PSV heeft het namelijk niet getroffen met de loting. Als je kijkt naar de UEFA club-coëfficiënten van alle tegenstanders, heeft PSV de moeilijkste loting van alle deelnemers in de Champions League. Union is samen met Olympiacos de tegenstander uit pot vier van PSV. Willen de Eindhovenaren dus iets klaarspelen in Europa moeten er punten tegen deze tegenstanders gehaald worden.

De overige tegenstanders in de Champions League van PSV zijn: Bayer Leverkusen (uit), Napoli (thuis), Olympiacos (uit), Liverpool (uit), Atlético Madrid (thuis), Newcastle United (uit) en Bayern München (thuis).

Waar is de wedstrijd te zien?

De Champions League-wedstrijd tussen PSV en Union Sint-Gillis is te zien bij Ziggo Sport, dat de uitzendrechten voor de Champions League in handen heeft. Om 18:45 uur wordt er afgetrapt, maar vanaf 18:00 uur wordt er al voorbeschouwd op het duel. Op het gratis kanaal 14 (voor Ziggo-abonnees) is de wedstrijd live te zien. Kijk je TV via een andere aanbieder, dan kun je de wedstrijd gratis bekijken met Ziggo Sport Free via de Ziggo Go app.

