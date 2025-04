TV-gids: op deze zender kijk je (gratis) naar de kampioenswedstrijd van Liverpool en Arne Slot

Liverpool is al officieus kampioen, maar kan komende zondag écht de titel pakken in de Engelse Premier League. De succesformatie van Arne Slot moet zondag minimaal gelijkspelen tegen Tottenham Hotspur. Goed nieuws voor de Nederlandse televisiekijker: de wedstrijd is voor veel mensen gratis te bekijken.

In Engeland is Slot bezig aan een sensationeel debuutseizoen. De man die afgelopen zomer kwam van Feyenoord, begon voortvarend aan zijn avontuur in de Premier League. Al vroeg in de competitie nam hij de leiding in de Premier League en die lijken The Reds niet meer af te staan.

Alleen als Slot en co alles verliezen en Arsenal telkens de volle buit pakt, kan het nog misgaan. Die kans is natuurlijk nihil. Komende zondag (27 april) kan Liverpool tegen Tottenham Hotspur landskampioen worden. De wedstrijd begint op Anfield op 17.30 uur en ook in Nederland wordt die wedstrijd natuurlijk nauwgezet gevolgd.

Gratis te zien voor veel Nederlanders

Daar speelde rechtenhouder Viaplay handig op in. Normaal gesproken zijn Liverpool-duels alleen voor abonnees te zien, maar voor deze wedstrijd is speciaal een uitzondering gemaakt. Het duel is immers te zien op Viaplay TV. Daar komen normaal gesproken de samenvattingen van de Premier League en de F1. Nu is er dé wedstrijd van het weekend te zien.

Liefhebbers met een tv-abonnement bij Odido, Ziggo en DELTA hebben Viaplay TV gratis beschikbaar en kunnen de wedstrijd dus voor niets krijgen. Viaplay pakt zodoende flink uit, want de voorbeschouwing begint al om 16.30 uur. De nabeschouwing, inclusief eventuele beelden van de feestvreugde, duurt tot een uur of 20.00.

Peperdure auto Arne Slot

De Engelse pers is druk bezig met het aanstaande kampioenswedstrijd. Zo werd Slot in Liverpool zelfs gefotografeerd toen hij even wat kleine boodschappen ging doen. De peperdure auto waarin de manager van The Reds rondrijdt, viel daarbij op.

