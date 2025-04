Liverpool maakt in kampioensduel gehakt van Tottenham: ongekend volksfeest voor Arne Slot en Virgil van Dijk

Liverpool beleeft een droomseizoen en zette zondagavond de kroon op het werk. Onder leiding van Arne Slot maakte de ploeg korte metten met Tottenham Hotspur in het kampioensduel, waarmee de twintigste landstitel in de clubgeschiedenis werd binnengesleept. Met een overtuigende 5-1 zege brak een ongekend volksfeest los op Anfield.

Al vroeg kreeg de ploeg van Slot een flinke dreun te verwerken toen Tottenham Hotspur de score opende. James Maddison krulde in de twaalfde minuut een hoekschop perfect naar de tweede paal. Solanke torende hoog boven zijn tegenstander uit en kopte ongenadig raak in de verre hoek: 1-0.

Een domper voor Slot en Liverpool, maar The Reds lieten zich niet uit het veld slaan en toonden veerkracht. Slechts zes minuten na de openingstreffer bracht Luis Díaz de stand alweer in balans. Hoewel de grensrechter aanvankelijk voor buitenspel vlagde, keurde de scheidsrechter, na ingrijpen van de VAR, de treffer alsnog goed. De Colombiaan gleed een lage voorzet binnen: 1-1.

Razendsnelle voorsprong

Daarna schakelde Liverpool een versnelling hoger. In de 24e minuut knalde Alexis Mac Allister genadeloos raak, waardoor de Tottenham-doelman kansloos was: 2-1. Kort daarna was het de beurt aan Cody Gakpo. De Oranje-international ontving de bal in het strafschopgebied en schoot de bal met een bekeken schot tegen de touwen: 3-1.

Selfie-time voor Salah

In de tweede helft liet Mohamed Salah, die al vier wedstrijden droog stond, zijn klasse weer zien. Vanaf de rechterflank dribbelde de Egyptenaar naar binnen, passeerde zijn tegenstanders met gemak en schoot genadeloos in de korte hoek: 4-1. Enkele minuten later speelde hij opnieuw een sleutelrol bij de 5-1. Salah leek een voorzet eenvoudig te willen binnentikken, maar zag Tottenham-verdediger Destiny Udogie de bal ongelukkig in eigen doel werken.

Totale gekte in Liverpool

Al voor de wedstrijd brak de totale gekte los in de stad. De spelersbus van Liverpool werd op indrukwekkende wijze ontvangen bij het stadion. Dat valt goed te begrijpen, want ten tijde van de vorige landstitel in 2020 waren er door het coronavirus geen festiviteiten toegestaan. Dat was het eerste kampioenschap sinds 1990 en dit is dus de eerste keer in 35 jaar tijd dat de stad uitbundig een titel kan vieren.

Unieke prestatie

Slot heeft in zijn debuutjaar voor een unieke prestatie gezorgd, want nooit eerder wist een Nederlandse coach de titel in de Premier League te winnen. Ook is hij de eerste Liverpool-trainer, die in zijn eerste seizoen bij de club meteen de Engelse landstitel pakt.

Voor Van Dijk is het ook een bijzondere middag te worden. Hij is de eerste Nederlandse aanvoerder in de Premier League die de titel pakt. Van Dijk was er bij het vorige kampioenschap ook bij, maar toen was Jordan Henderson de captain. De Nederlandse verdediger moet wel nog even geduld hebben om de beker in de lucht te mogen tillen, want die wordt pas na de laatste thuiswedstrijd uitgereikt.

