Ajax begint woensdag aan het Champions League-avontuur met een wedstrijd tegen grootmacht Inter. De Italiaanse club schopte het afgelopen seizoen nog tot de finale. Lees hier op welke zender je de wedstrijd tussen Ajax en Inter live volgt.

Nieuwbakken Ajax-trainer John Heitinga weet dat hij voor een enorme uitdaging staat. Hij liet dinsdag op de persconferentie al doorschemeren een club van het kaliber Inter liever later in het seizoen te treffen. De spelers van Ajax lijken namelijk nog niet op en top op elkaar ingespeeld, terwijl de tegenstander uit Milaan dat wél is.

Ajax-middenvelder Davy Klaassen, die een verleden heeft bij Inter, vindt dat niet zo gek. Hij merkt op dat de Amsterdammers pas een paar maanden met elkaar bezig zijn onder een nieuwe staf én met de nodige nieuwe spelers. Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel spelers vertrokken bij de club uit de Nederlandse hoofdstad.

Zender Ajax - Inter

Inter lijkt dus de topfavoriet in de Johan Cruijff Arena, maar ook de ploeg van Cristian Chivu (voormalig Ajax-speler) is niet in goede vorm. In de Serie A werden er pas drie punten in drie wedstrijden behaald. Dat is voor Ajax iets om aan vast te houden.

De wedstrijd tussen Ajax en Inter begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport. Het is vanaf 19.50 uur al mogelijk om in te schakelen voor UEFA Matchday, ofwel de voorbeschouwing op het duel.

Problemen bij Ajax én Inter

Steven Berghuis zit niet bij de wedstrijdselectie. De rechtsbuiten, die dit seizoen goed begonnen is, kampt met fysieke klachten. Volgens Heitinga is het ook nog niet zeker of hij het duel met PSV van komende zondag haalt. Bij Inter begint Lautaro Martinez niet aan de aftrap. De topspits sloeg de laatste training over, maar lijkt wel op de bank te zitten.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.