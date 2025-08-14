Sport verbroederd. Daar is het tragische overlijden van Diogo Jota en zijn broer André Silva een prachtig voorbeeld van. Dit keer is het Chelsea, toch een concurrent van Liverpool, dat met een fraai gebaar komt.

Vrijdag begint de Premier League. Liverpool trapt als kampioen traditiegetrouw het nieuwe seizoen af. Het wordt de eerste officiële wedstrijd op Anfield sinds het overlijden van Jota, die op 3 juli om het leven kwam bij een verkeersongeval met zijn broer. Bij het Community Shield werd een minuut stilte voor de broers verstoord:

Chelsea staat geld af aan familie Jota en Silva

Gelukkig zijn er ook talloze mooie voorbeelden. Bij veel oefenwedstrijden van Liverpool werd er op prachtige wijze stilgestaan bij het verlies van Jota. Ook kwamen rivaliserende ploegen kransen leggen bij de herdenkingsplek nabij Anfield. Vrijdag bij de openingswedstrijd van Liverpool zal ook een emotioneel eerbetoon worden verwacht.

Maar even zo mooi is het gebaar van de spelers van Chelsea. Volgens The Athletic staan zij een deel van hun winstbonus voor het WK van clubs af. Dat geld gaat naar de nabestaanden van Diogo Jota en André Silva. Spelers van Chelsea verdienden naar verluidt 400.000 euro voor de eindzege in de Verenigde Staten. Hetzelfde bedrag gaat naar de families van de overleden broers.

Liverpool blijft salaris doorbetalen

Na de plotselinge dood zorgde ook Liverpool voor veel schitterende initiatieven. Zo werd nummer 20 dat gedragen werd door Diogo Jota vereeuwigd. Ook betaalt de club nog twee jaar het salaris van de overleden voetballer door. Daarnaast staan op de shirts gedenktekens en is er een muurschildering gemaakt vlak bij het stadion.

Seizoensstart

Vrijdag begint de ploeg van trainer Arne Slot tegen Bournemouth. De Nederlandse coach werd in zijn eerste jaar in Engeland direct kampioen en werd geprezen om zijn management na het overlijden van Jota. Hij nam zijn levenswijze als voorbeeld. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat het misschien het beste voor ons is om ermee om te gaan zoals Jota zou hebben gedaan. Hij was altijd zichzelf, het maakte niet uit of hij tegen mij praatte, tegen zijn teamgenoten, tegen de staf, hij was altijd zichzelf."

WK voor clubs-winnaar Chelsea trapt het nieuwe seizoen twee dagen later af met een thuisduel tegen Crystal Palace. Dat was de club waarvan Liverpool verloor na penalty's in het Community Shield, de Engelse variant van de Johan Cruijff Schaal.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.