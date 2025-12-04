Het is aftellen geblazen, want vrijdagavond weten we tegen wie het Nederlands elftal en het Curaçao van Dick Advocaat het gaan opnemen in de groepsfase op het WK voetbal. Check in dit artikel waar en wanneer je de WK-loting live kan volgen.

De loting voor het WK voetbal wordt gehouden in Washington D.C. op vrijdag 5 december. Om 18.00 uur Nederlandse tijd begint de ceremonie, die zal duren tot 20.00 uur. Het belooft zoals gebruikelijk een ware poppenkast te worden. Zo zal de Amerikaanse president Donald Trump waarschijnlijk genoeg aandacht krijgen van presentatoren Heidi Klum, Kevin Hart en Danny Ramirez.

Waar live te zien?

De loting voor het WK voetbal zal op tv live uitgezonden worden op NPO 1 (kanaal 1) met Nederlands commentaar. Daarnaast kun je deze uitzending ook volgen via een livestream op NOS.nl en via de NOS-app. De uitzending zal beginnen om 17.55 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

De FIFA zelf heeft ook een livestream voor de loting voor het WK voetbal. Deze is te vinden op FIFA.com en zal gepaard gaan met Engels commentaar.

Een dag later, op zaterdag 6 december om 18.00 uur, maakt de FIFA ook het speelschema van het toernooi bekend. Ook daarvoor is een speciale show in het leven geroepen. Vooralsnog heeft de NOS nog niet gecommuniceerd die show ook uit te zenden. Wel is dit evenement te bekijken via een livestream op FIFA.com.

Nederland en Curaçao in de ballenbak

Naar verwachting gaat het dus even duren voordat de eerste ballen uit de ballenbak worden gevist. Nederland zit bij de loting in pot 1, Curaçao in pot 4. In totaal worden er tijdens de loting twaalf groepen van vier landen gevormd. Elke poule bestaat uit één land per pot. Nederland en Curaçao kunnen elkaar dus ook loten.

Volg de WK-loting via Sportnieuws.nl

Wil je nou helemaal niks missen van de loting en wil je op de hoogte blijven van de laatste reacties en duidingen? Hou dan vrijdagavond goed Sportnieuws.nl in de gaten. Op onze voetbalpagina brengen wij het laatste nieuws over Oranje en het Curaçao van Dick Advocaat.