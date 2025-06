TV-gids: op deze zender kijk je naar de wedstrijd tussen Finland - Nederland in de WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal treft zaterdagavond Finland in een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd. De Finnen staan tweede met 4 punten uit 2 wedstrijden, terwijl Nederland nog moet beginnen aan hun campagne. Historisch heeft Oranje een duidelijk voordeel met vier overwinningen in de laatste onderlinge duels. Hoe het vanavond afloopt, zie je live op televisie. Op welke zender Finland - Nederland komt, lees je hieronder.

Bondscoach Ronald Koeman wilde vrijdag nog weinig kwijt over zijn opstelling. Wel maakte hij duidelijk dat Mark Flekken keept, bij afwezigheid van Bart Verbruggen. Check hier de vermoedelijke opstelling van onze verslaggever Rick Kraaijeveld, die ter plekke is:

"Het is heel belangrijk dat we goed beginnen", zei Koeman. "Als je dat niet doet, dan speel je straks weer een cruciale wedstrijd. Dat willen we liever niet. Finland zal ons veel minder ruimte geven dan Spanje. Dus misschien is het wel lastiger om net zo goed te spelen tegen de Finnen. Maar we kunnen wel met dezelfde energie als in beide duels met Spanje spelen. Die intensiteit moeten we alle interlands leveren."

Stand van zaken

In de huidige stand van de WK-kwalificatiegroep bezet Finland de tweede plaats met 4 punten uit 2 wedstrijden. Nederland daarentegen moet nog beginnen aan hun kwalificatiecampagne, aangezien ze in maart toen de WK-kwalificatie begon speelden in de Nations League. Oranje staat momenteel op de vierde plaats met 0 punten.

Zender Finland - Nederland

Zaterdagavond wordt er om 20.45 uur afgetrapt in het olympisch stadion van Helsinki. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1. Daar start vanaf 20.25 uur, na het Achtuurjournaal, de voorbeschouwing.

Historie Finland - Nederland

De geschiedenis tussen Finland en Nederland toont een duidelijk voordeel voor Oranje. In hun meest recente ontmoeting, op 6 september 2011 tijdens de EK-kwalificatie, won Nederland met 2-0 in het Olympiastadion dankzij doelpunten van Kevin Strootman en Luuk de Jong. Een jaar eerder, op 7 september 2010, zegevierde Nederland met 2-1 in De Kuip tijdens dezelfde kwalificatiecampagne. Nog verder terug, tijdens de WK-kwalificatie, won Nederland met 4-0 in Finland op 8 juni 2005 en met 3-1 thuis op 13 oktober 2004.

